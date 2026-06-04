Έφοδος της ΕΛΑΣ στον οικισμό των Βιλανάκηδων: Τα ευρήματα της έρευνας – Εντοπίστηκε όπλο πάνω στον συλληφθέντα

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του ελληνικού FBI που αφορά τον οικισμό της γνωστής οικογένειας των Βιλανάκηδων στην Λάρισα και την δράση μελών της μετά από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ τον περασμένο Μάρτιο.

Οι αρχές προχώρησαν σήμερα (4/6) σε μία σύλληψη μέλους της οικογένειας ο οποίος μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER είχε στην κατοχή του όπλο. Την ίδια στιγμή, η έρευνα της αστυνομίας ανέδειξε 15 επιπλέον υποθέσεις απατών και εκβιασμών μετά από καταγγελίες των θυμάτων με αποτέλεσμα τον σχηματισμό καινούργια δικογραφίας με τους ίδιους κατηγορούμενους και ένα επιπλέον άτομο ο οποίος βρίσκεται ήδη στην φυλακή για άλλα αδικήματα.

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Το προφίλ της οικογένειας των Βιλανάκηδων

Η γνωστή οικογένεια της Λάρισας έπεσε στα χέρια της ΔΑΟΕ μετά από μακροχρόνια έρευνα και βρέθηκαν τελικά στα δίχτυα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Πρόκειται για μέλη οικογένειας που σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας κατηγορούνται για σειρά απατών και υποθέσεις εκβιασμών, με τη δράση τους να παρουσιάζει χαρακτηριστικά οργάνωσης και επαναλαμβανόμενης πρακτικής.

Στο μεταξύ, είχαν διπλή… ζωή παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως οικονομικά αδύναμους, ενώ την ίδια στιγμή πίσω από κλειστές πόρτες ζούσαν μία πολυτελή ζωή. Βίλες με χαρακτηριστικά υψηλής διαβίωσης, ακόμη και εγκαταστάσεις που παραπέμπουν σε ελικοδρόμια, ακριβά αυτοκίνητα όπως Porsche και Ferrari, αλλά και συχνή παρουσία σε νυχτερινά κέντρα σχημάτιζαν μία εικόνα που δεν συνάδει με τα δηλωμένα εισοδήματα της οικογένειας.

Ο γάμος με την πρώην Σταρ Ελλάς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσωπική ζωή του Μάρκου Βιλανάκη, ο οποίος συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες της υπόθεσης και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τα μέσα ενημέρωσης και τις τηλεοπτικές εκπομπές λόγω της σχέσης του με την πρώην Σταρ Ελλάς Διονυσία Κουκίου.

Την περίοδο εκείνη, lifestyle περιοδικά και εκπομπές περιέγραφαν έναν έντονο έρωτα, με τον επιχειρηματία από τη Λάρισα να παρουσιάζεται ως «βασιλιάς των τσιγγάνων» στον τόπο καταγωγής του.

Ωστόσο, πίσω από την εικόνα αυτή που τότε προβαλλόταν, οι αρχές πλέον ερευνούν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, πίσω από την «αστερόσκονη» της κοσμικής ζωής φαίνεται να υπήρχε ένας παράλληλος, παράνομος κόσμος.