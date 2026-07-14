Εξαπατούσαν ηλικιωμένους παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – «Κίνδυνος έκρηξης λόγω διαρροής ρεύματος», 4 συλλήψεις

Σε ένα καίριο πλήγμα κατά κυκλωμάτων που στοχοποιούσαν συστηματικά ανυποψίαστους ηλικιωμένους προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Μέσα από συντονισμένες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποδομήθηκε η δράση εγκληματικών οργανώσεων που, με τη μέθοδο της απασχόλησης και της πρόκλησης τρόμου, κατάφεραν να αποσπάσουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

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Το «στρατηγείο» της Αττικής και η λεία των 410.000 ευρώ σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η μεγαλύτερη επιχείρηση στήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξαρθρώσουν τρεις «συγγενικές» εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν παράλληλα από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Συνελήφθησαν 4 μέλη, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη 18 συνεργών τους με τη λεία να ξεπερνά τις 410.000 ευρώ.

Ο εξελιγμένος τρόπος δράσης (Modus Operandi)

Οι δράστες είχαν στήσει «τηλεφωνικά κέντρα» στα σπίτια τους σε Αττική και Αργολίδα. Αφού επέλεγαν τα υποψήφια θύματα, τα καλούσαν προσποιούμενοι στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ.

Ισχυρίζονταν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος έκρηξης λόγω διαρροής ρεύματος. Για να γίνουν πιστοί, πραγματοποιούσαν ακόμη και βιντεοκλήσεις, χρησιμοποιώντας ως φόντο το επίσημο λογότυπο της εταιρείας ηλεκτρισμού.

Έπειθαν τους έντρομους ηλικιωμένους να μαζέψουν ό,τι οικονομίες είχαν. Στη συνέχεια, επιστράτευαν δύο μεθόδους. Τους ζητούσαν να τυλίξουν τα χρήματα σε αλουμινόχαρτο ή να τα βάλουν σε λεκάνες και να τα αφήσουν σε εξωτερικό χώρο, απ’ όπου τα παραλάμβαναν οι «εισπράκτορες» της οργάνωσης.

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Αν ο ηλικιωμένος δεν μπορούσε να βγει, ο «εισπράκτορας» έμπαινε στο σπίτι και, την ώρα που ο συνεργός του κρατούσε το θύμα απασχολημένο στο τηλέφωνο, ερευνούσε τους χώρους και έκλεβε ό,τι έβρισκε.

Μετά από κάθε «χτύπημα», οι δράστες πετούσαν αμέσως τις τηλεφωνικές συσκευές. Στις έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια τους, εντοπίστηκε πλήθος κινητών, καρτών SIM, φορητών υπολογιστών και USB sticks.

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Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Πάτρα: Κινηματογραφική σύλληψη σε αγρόκτημα μετά από αρπαγή 16.000 ευρώ

Με την ίδια ακριβώς δικαιολογία («κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής ρεύματος») και παριστάνοντας υπαλλήλους της ΔΕΗ, τρία μέλη συμμορίας εξαπάτησαν ηλικιωμένο στην Πάτρα, αποσπώντας του 16.120 ευρώ και κοσμήματα.

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Ο ηλικιωμένος πείστηκε να αφήσει τα χρήματα σε σακούλα έξω από την πόρτα του. Ωστόσο, αντιλήφθηκε τους δράστες την ώρα που επιχειρούσαν να την πάρουν. Εκείνοι τον έσπρωξαν βίαια και τράπηκαν σε φυγή.

Η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας απέδωσε καρπούς. Οι τρεις δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ενώ κρύβονταν σε πυκνή βλάστηση σε αγρόκτημα στην περιοχή του Σουλίου Πατρών.

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Τα κλεμμένα κοσμήματα βρέθηκαν στο όχημα των δραστών, ενώ η σακούλα με το σύνολο των 16.120 ευρώ εντοπίστηκε κρυμμένη κάτω από την εσωτερική σκάλα της πολυκατοικίας του θύματος και επιστράφηκε.

Ηλεία: Ταυτοποιήθηκαν μέλη σπείρας με «διπλή» ταυτότητα

Στην εξιχνίαση της δράσης ακόμα τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης προχώρησαν οι αρχές στην Ηλεία. Οι δράστες είχαν απλώσει τα δίχτυα τους σε Πύργο, Λαμπέτι και Κατσικάρι.

Εδώ οι δράστες δεν εμφανίζονταν μόνο ως τεχνικοί της ΔΕΗ, αλλά και ως λογιστές. Καλούσαν τα θύματα κυρίως τις μεσημεριανές ώρες και φρόντιζαν να κρατούν «ανοιχτή» τη γραμμή, ώστε οι ηλικιωμένοι να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με τους οικείους τους για να διασταυρώσουν τις πληροφορίες.

Μάλιστα, κατάφεραν να αποσπάσουν 39.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 23.000 ευρώ.

Η σχετική δικογραφία υποβάλλεται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων της συγκεκριμένης σπείρας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.