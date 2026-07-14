Εξαρθρώθηκαν συγγενείς συμμορίες που διέπρατταν απάτες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο – Απέσπασαν πάνω από 400.000 ευρώ, πώς δρούσαν

Χειροπέδες σε τρεις συγγενείς συμμορίες μα απάτες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο πέρασαν αστυνομικοί των Ο.Π.Κ.Ε. σε μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ το πρωί της Τρίτης (14/7).

Ειδικότερα, η συμμορίες διέπρατταν απάτες εις βάρος ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αποσπώντας πάνω από 400.000 συνολικά από τα θύμα τους. Από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ συνελήφθησαν 4 βασικά μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, ενώ ακόμη σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος συνολικά 18 ατόμων ελληνικής καταγωγής και 8 ακόμη άγνωστων συνεργών τους, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της απάτης με υπολογιστή, της διακεκριμένης κλοπής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Οι συμμορίες που διέπρατταν απάτες σε Αθήνα, Αγρίνιο και Θεσσαλονίκη διαπιστώθηκε πως είχαν εντονη δράση από τον Σεπτέμβριο του έτους 2025 έως και σήμερα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει τρεις διακριτές, συγγενικές μεταξύ τους εγκληματικές οργανώσεις.

Πώς δρούσαν

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιώντας ως τηλεφωνικά κέντρα τις οικίες τους σε περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας, στοχοποιούσαν ηλικιωμένους και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά μαζί τους χρησιμοποιώντας επιχειρησιακές τηλεφωνικές συνδέσεις («ghost persons»).

Με το πρόσχημα επικείμενου κινδύνου έκρηξης λόγω δήθεν διαρροής ρεύματος, τους τρομοκρατούσαν και τους έπειθαν να συγκεντρώσουν τις αποταμιεύσεις τους. Για να γίνουν πειστικοί, χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα, ενώ πραγματοποιούσαν και βιντεοκλήσεις μέσω εφαρμογής επικοινωνίας, τοποθετώντας ως λογότυπο το σήμα της επιχείρησης ηλεκτρισμού.

Στη συνέχεια, υπό την καθοδήγηση των «τηλεφωνητών», οι «εισπράκτορες» της οργάνωσης μετέβαιναν άμεσα στις οικίες των θυμάτων. Εκεί, εφάρμοζαν δύο μεθόδους :

–Ανέπαφη Αφαίρεση: Έπειθαν τα θύματα να τοποθετήσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή σε λεκάνες ή να τα τυλίξουν σε αλουμινόχαρτο και να τα αφήσουν σε εξωτερικά σημεία (π.χ. στην είσοδο της οικίας), απ’ όπου τα αφαιρούσαν χωρίς φυσική επαφή.

–Μέθοδος Απασχόλησης: Εάν το θύμα αδυνατούσε να εξέλθει, οι κατηγορούμενοι εισέρχονταν στην οικία και, ενώ ο «τηλεφωνητής» κρατούσε απασχολημένο τον ηλικιωμένο στο τηλέφωνο, οι συνεργοί του ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν τα αντικείμενα.

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Μετά από κάθε επιτυχημένη πράξη, οι κατηγορούμενοι απέρριπταν άμεσα τις τηλεφωνικές συσκευές και τις συνδέσεις τους για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκε η ακόλουθη δραστηριότητα, η οποία παρατίθεται με βάση τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων (από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη):

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–1η Εγκληματική Οργάνωση (έδρασε έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025): Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 4 ημεδαπών, οι οποίοι διέπραξαν τουλάχιστον 8 αξιόποινες πράξεις στην Αττική (εκ των οποίων τέσσερις σε απόπειρα), με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε 700 ευρώ.

–2η Εγκληματική Οργάνωση (με διαρκή και συνεχιζόμενη δράση): Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 10 ημεδαπών, οι οποίοι διέπραξαν τουλάχιστον 16 αξιόποινες πράξεις (εκ των οποίων 5 σε απόπειρα), αποκομίζοντας παράνομο όφελος ύψους 050 ευρώ.

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–3η Εγκληματική Οργάνωση (έδρασε έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2025): Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 4 ημεδαπών, οι οποίοι διέπραξαν 7 αξιόποινες πράξεις με τη συνολική λεία να ανέρχεται σε 100 ευρώ. Η δράση τους τερματίστηκε μετά τη σύλληψη μελών της τον Δεκέμβριο του 2025.

Σε κατ’ οίκον έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα όχημα, πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM, φορητοί υπολογιστές και μέσα αποθήκευσης (USB sticks).

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Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αιτωλοακαρνανίας.