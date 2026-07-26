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Έληξε ο συναγερμός στην Ερμού – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο Μοναστηράκι

Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει το απόγευμα της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας στην οδό Ερμού. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει κίνδυνος και η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε.

Έληξε ο συναγερμός στην Ερμού – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο Μοναστηράκι
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:00

Νεότερη ενημέρωση: Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της ύποπτης βαλίτσας από το ΤΕΕΜ χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο. Οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί δόθηκαν εκ νέου στην κυκλοφορία και η κατάσταση στην περιοχή έχει ομαλοποιηθεί.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά τον εντοπισμό βαλίτσας στη συμβολή των οδών Ερμού και Αθηνάς, στο κέντρο της Αθήνας.

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Στο σημείο μεταβαίνουν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απαραίτητο έλεγχο στο ύποπτο αντικείμενο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της επιχείρησης του ΤΕΕΜ, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα ακόλουθα σημεία:

  • Στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Βορέου.
  • Στη συμβολή των οδών Ερμού και Αγίων Ασωμάτων.
  • Στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Αιόλου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της βαλίτσας.

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