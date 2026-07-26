Έληξε ο συναγερμός στην Ερμού – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο Μοναστηράκι

Νεότερη ενημέρωση: Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της ύποπτης βαλίτσας από το ΤΕΕΜ χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο. Οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί δόθηκαν εκ νέου στην κυκλοφορία και η κατάσταση στην περιοχή έχει ομαλοποιηθεί.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά τον εντοπισμό βαλίτσας στη συμβολή των οδών Ερμού και Αθηνάς, στο κέντρο της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο μεταβαίνουν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απαραίτητο έλεγχο στο ύποπτο αντικείμενο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της επιχείρησης του ΤΕΕΜ, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα ακόλουθα σημεία:

Στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Βορέου .

. Στη συμβολή των οδών Ερμού και Αγίων Ασωμάτων .

. Στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Αιόλου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της βαλίτσας.