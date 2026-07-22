“Έχετε πρόβλημα με τα στοιχεία της ταυτότητας” – Επιτήδειοι τηλεφωνούν ως… Ελληνική Αστυνομία για να κλέψουν στοιχεία

Ιδιαίτερα ευρηματικοί συνεχίζουν να είναι διάφοροι απατεώνες, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί λόγω της νέας τηλεφωνικής απάτης στο… όνομα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, οι δράστες της νέας απάτης τηλεφωνούν σε ανυποψίαστους πολίτες, προσποιούνται εκπροσώπους της Αστυνομίας και με αυτοματοποιημένο μήνυμα ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία ταυτότητάς τους.

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Στόχος των απατεώνων είναι να κλέψουν ευαίσθητα προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα από τους πολίτες, που βάζουν στο “μάτι”.

Οι αρμόδιες Αρχές, σχετικά με τη νέα τηλεφωνική απάτη, προειδοποιούν το κοινό να μην δίνει ποτέ προσωπικά δεδομένα από το τηλέφωνο. Επίσης, τονίζουν ότι αν δεχθούν κάποιο τέτοιο τηλεφώνημα, πρέπει να τερματίσουν αμέσως την επικοινωνία, να μην πατήσουν κανένα πλήκτρο και να μην κοινοποιήσουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.