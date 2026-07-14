Ελληνικό: Έπιασαν στα… πράσα δύο άτομα που προσπάθησαν να αρπάξουν χρήματα από άνδρα προσποιούμενοι τους τεχνικούς εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.,το απόγευμα του Σαββάτου, 11 Ιουλίου δύο άτομα ηλικίας 15 και 29 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία και για διακεκριμένη κλοπή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και έτερα άτομα, τα οποία αναζητούνται.

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Ειδικότερα, οι δράστες, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, κάλεσαν άνδρα, επιχειρώντας να του αποσπάσουν χρηματικό ποσό, χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα.

Του υπέδειξαν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε σακούλα και να τα εναποθέσει εξωτερικά της εισόδου της πολυκατοικίας.

Ο άνδρας ενημέρωσε την ανωτέρω αστυνομική Υπηρεσία και κινήθηκε προς το προσυμφωνηθέν σημείο, όπου άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί και τη στιγμή που οι δράστες παραλάμβαναν τα κοσμήματα και το χρηματικό ποσό, τους ακινητοποίησαν με τακτικές κινήσεις.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2026, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εξαπατούσαν τα θύματά τους, πείθοντάς τα με διάφορα τεχνάσματα να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά ή κοσμήματα, με σκοπό τον πορισμό παράνομου εισοδήματος.

Άξιο μνείας τυγχάνει το γεγονός ότι, ένας εκ των δραστών προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό του, άλλαξε μπλούζα.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

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πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων,

ρουχισμός που χρησιμοποιούσαν οι δράστες κατά την τέλεση των κλοπών και

«επιχειρησιακή» συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της συμμορίας για την διάπραξη των κλοπών.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. έχουν εξιχνιαστεί -4- περιπτώσεις απάτης σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων της Αττικής, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των -40.900- ευρώ.

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Σημειώνεται ότι οι δράστες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.