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ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση κυκλώματος απατών – Μία σύλληψη

Η ΕΛΑΣ θα προχωρήσει σε νέα ενημέρωση για την υπόθεση όταν ολοκληρωθεί η σημερινή έρευνα

Λάρισα: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση κυκλώματος απατών – Μία σύλληψη
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος

Επιχείρηση του ελληνικού FBI πραγματοποιείται το πρωί της Πέμπτης (4/6) σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο έρευνας που αφορά σπείρα απατών με πλούσια δράση.

Η συγκεκριμένη ομάδα διέπραττε απάτες και εκβίασεις εις βάρος πολιτών με στόχο το παράνομο κέρδος, ενώ μέχρι στιγμής από την σημερινή επιχείρηση, η αστυνομία έχει προχωρήσει στην σύλληψη ενός ατόμου.

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Η ΕΛΑΣ θα προχωρήσει σε νέα ενημέρωση για την υπόθεση όταν ολοκληρωθεί η σημερινή έρευνα.

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