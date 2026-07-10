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Σοβαρό τροχαίο στην Φθιώτιδα: ΙΧ έφερε τούμπες και σταμάτησε σε δέντρο (εικόνες)

Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά

Σοβαρό τροχαίο στην Φθιώτιδα: ΙΧ έφερε τούμπες και σταμάτησε σε δέντρο (εικόνες)
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό τροχαίο στην Φθιώτιδα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής κοντά στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Μύλων Πελασγίας.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να βγει από το δρόμο, να φέρει τούμπες και να καταλήξει περίπου 5 μέτρα κάτω από το οδόστρωμα, αφού προσέκρουσε σε δέντρο που σταμάτησε την πτώση του.

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Η συνοδηγός του οχήματος και μητέρα του οδηγού, κατάφερε να βγει μόνη της από το όχημα και τηλεφώνησε άμεσα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να βοηθήσει το γιο της να βγει με ασφάλεια από τα συντρίμμια.

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Στον τόπο του ατυχήματος έσπευσε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας με τρία οχήματα, που προχώρησε στον απεγκλωβισμό του οδηγού, ενώ έκανε και ενέργειες να ασφαλίσει το χώρο αποσυνδέοντας τους πόλους της μπαταρίας του αυτοκινήτου για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς. Ο οδηγός τελικά φάνηκε να μην έχει τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Προς το παρόν παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι που ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Την υπόθεση για το τροχαίο στην Φθιώτιδα έχει αναλάβει το ΑΤ Στυλίδας.

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