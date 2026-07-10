Έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Περρωτή – Το “αντίο” από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Την Αλίκη Περρωτή, που έφυγε από τη ζωή, αποχαιρετά η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, στην οποία η εκλιπούσα άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της.

Στο αποχαιρετιστήριό τους, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Perrotis College κάνουν λόγο για μια γυναίκα, που δεν υπήρξε απλώς «μία από τις μεγαλύτερες ευεργέτιδες της εκπαίδευσης», αλλά «μια προσωπικότητα που ταύτισε το όνομά της με την προσφορά, τη διακριτικότητα και την έμπρακτη αγάπη προς τον συνάνθρωπο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φιλανθρωπική δράση της μεταμόρφωσε την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και καθόρισε τη σύγχρονη πορεία της, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση και προστίθεται: Η πρώτη της δωρεά, το 1996, για την ίδρυση του Perrotis College στη μνήμη του συζύγου της, Δημήτρη, αποτέλεσε ιστορικό ορόσημο, ανοίγοντας τον δρόμο για την είσοδο της Σχολής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από τότε χρηματοδότησε, μεταξύ άλλων και εξ ολοκλήρου, τη δημιουργία της βιβλιοθήκης «Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή», τον εξοπλισμό των ερευνητικών εργαστηρίων, την ανέγερση και τον εξοπλισμό της σπουδαστικής εστίας «Αλίκη Περρωτή», καθώς και την κατασκευή του ομώνυμου Εκπαιδευτικού Κέντρου. Παράλληλα, ενίσχυσε ουσιαστικά το καταπίστευμα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College, προσφέροντας υποτροφίες που άνοιξαν νέους ορίζοντες σε Έλληνες και διεθνείς σπουδαστές.

Όπως επισημαίνεται, «η υποδειγματική φιλανθρωπία της εκτείνεται διεθνώς με προσφορά στην εκπαίδευση και στην ιατρική. Με δική της δωρεά κατασκευάστηκε το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο της Αθήνας στη μνήμη των γονιών της Θεόδωρου και Μαρούλας Κωνσταντοπούλου, ενώ είναι ευεργέτιδα και του Κέντρου Καινοτόμου Ιατρικής στο John Hopkins της Βαλτιμόρης».

«Η Αλίκη Περρωτή άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Στάθηκε στο πλευρό του Ιδρύματος και με τις δωρεές της, όχι μόνο έδωσε τη δυνατότητα σε εκατοντάδες παιδιά να σπουδάσουν, αλλά άλλαξε συθέμελα τη φυσιογνωμία της Σχολής. Το κενό που αφήνει πίσω της είναι δυσαναπλήρωτο. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Perrotis College της ‘οφείλουν’ πάρα πολλά», δήλωσε ο πρόεδρος της Σχολής Dr. Jeff Lansdale.