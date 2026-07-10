Ισπανία – Βέλγιο: Ευρωπαϊκό ντέρμπι στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 – Ποιο κανάλι θα το μεταδώσει

Με την δεύτερη αναμέτρηση της προημιτελικής φάσης συνεχίζεται σήμερα, Παρασκευή (10/7) το Μουντιάλ 2026.

Ισπανία και Βέλγιο διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Στάδιο Λος Άντζελες στις 22:00 και η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης θα γίνει από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Οι Ίβηρες παραμένουν αήττητοι δίχως να έχουν δεχθεί γκολ μέχρι στιγμής στη διοργάνωση.

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Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, οι Γιορέντε, Μερίνο και Ρουίθ διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα της Ισπανίας, ενώ για το Βέλγιο ο Ντε Κετελάρε θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης όπως και στον αγώνα με τις ΗΠΑ.

Ο νικητής από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.