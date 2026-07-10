Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα – Το προφίλ των δραστών

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των τριών εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της ΝΔ την 1η Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

Από νωρίς το πρωί είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης και μέχρι στιγμής, σύμφωνα με ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες σε χώρους και σπίτια, στο πλαίσιο της εκτεταμένης επιχείρησης.

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Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως οι εν λόγω συλλήψεις αφορούν αποκλειστικά τη δολοφονία της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα. Από την έρευνα, έχει προκύψει ότι άλλη ομάδα έκανε τις δύο πρώτες επιθέσεις και άλλη ομάδα την τρίτη και μοιραία για τη Βάγια Νέστορα.

Βίντεο από την επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη:

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, δράστες στην υπόθεση της Βάγιας Νέστορα είναι μία γυναίκα και ένας άνδρας, ενώ ο τρίτος άνδρας φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Όλοι τους προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση ως φυσική αυτουργός, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, είναι 26 ετών και εντοπίστηκε στα Χανιά. Η ίδια είναι από την Αθήνα, αλλά μένει στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη πήγε μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις για να κρυφτεί σε σπίτι φίλων της. Μάλιστα, η ίδια το 2022 είχε μπει στη φυλακή ως μέλος της οργάνωσης με αναρχική δράση.

Οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής συνέλαβαν στη Θεσσαλονίκη και έναν 29χρονο, που εκτιμάται ότι ήταν και αυτός φυσικός αυτουργός, με έντονη έντονη αντιεξουσιαστικη δράση. Ο ίδιος είχε προσαχθεί δύο φορές το 2015 και το 2026.

Ο τρίτος συλληφθείς είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, όπου πήγαν μετά τις δολοφονικές εμπρηστικές ενέργειες.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι σε χθεσινό δημοσίευμα το DEBATER έγραφε ότι οι συλλήψεις των δραστών είναι “θέμα ημερών” και ότι τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής είχαν εστιάσει τις έρευνες του σε ένα “στενό πυρήνα” δέκα ατόμων, οι οποίοι εκτιμάται πως γνώριζαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν το μπαράζ των εμπρησμών, με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας την 1η Ιουλίου.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να βρεθούν επιπρόσθετα στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούνται κι άλλα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στα οποία καταγράφονται συγκεκριμένα πρόσωπα.

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Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη 9/7 τελέστηκε στην Κοζάνη μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, με την κόρη της να πηγαίνει εκεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο, αφού ακόμα νοσηλεύεται λόγω των εγκαυμάτων από την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει.

Η πολιτεύτρια της ΝΔ εμφανίστηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο, ιδιαίτερα καταβεβλημένη και συγκλονισμένη από τη δολοφονία της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι το παρών στην κηδεία έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης και πλήθος στελεχών της ΝΔ.