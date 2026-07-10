Σκηνές τρόμου στη Θεσσαλονίκη: Έσπασε παράθυρο αεροπλάνου εν ώρα πτήσης – “Η γυναίκα του τον κρατούσε από τα πόδια για να μην φύγει” (βίντεο)

Σκηνές αγωνίας και τρόμου εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη στο Μόναχο όταν παράθυρο του αεροπλάνου έσπασε στον αέρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο.

Σύμφωνα με την καταγγελία έγινε αποσυμπίεση της καμπίνας, συνεπιβάτες κρατούσαν τον επιβάτη που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες. Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, “εσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου βγήκε έξω στον αέρα το σώμα του και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει στον αέρα”

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Ο πιλότος αμέσως άλλαξε πορεία και επέστρεψε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» όπου αυτή την ώρα παραμένουν όλοι οι επιβάτες του αεροσκάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που έσπασε, παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» με κάκωση αυχένα.

Όπως προσθέτει ο κ. Γιαννάκος, ο 61χρονος με καταγωγή από την Σερβία “είναι σε σοκ, έχει τις αισθήσεις αλλά έχει υποστεί και εγκαύματα τριβής.”.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό ερευνώνται, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν στο Αεροδρόμιο Μακεδονία.