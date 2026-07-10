Θεσσαλονίκη: Πτήση προς Σαράγεβο επέστρεψε στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” – Συνελήφθη 40χρονος Αυστραλός για επιθετική συμπεριφορά
Αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα
Ένας 40χρονος, υπήκοος Αυστραλίας, συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε σε πτήση με προορισμό το Σαράγεβο.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αεροσκάφος απογειώθηκε χθες το βράδυ από τον αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όταν ο 40χρονος φέρεται να επέδειξε επιθετική συμπεριφορά προς μέλη του πληρώματος, φωνάζοντας χωρίς εμφανή αιτία.
Η ένταση που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ασφάλεια της πτήσης και η τάξη στο αεροσκάφος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., με τον κυβερνήτη να αποφασίζει την επιστροφή και προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Μετά την προσγείωση, ο 40χρονος συνελήφθη κι αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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