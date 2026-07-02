Κοντά στους 3 δράστες του χτυπήματος με θύμα τη μητέρα της Α. Νέστορα οι Αρχές – Τους “πρόδωσαν” κάμερες και σήματα κινητών

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το ανθρωποκυνηγητό των στελεχών της Αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Η Βάγια Νέστορα κατεβαίνοντας στην πυλωτή της πολυκατοικίας, αφού είχε εκραγεί το πρώτο γκαζάκι και είχε εκδηλωθεί φωτιά, τραυματίστηκε σοβαρά καθώς εξερράγη και το δεύτερο γκαζάκι.

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Η 72χρονη υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα που κάλυπταν πάνω από το 80% του σώματός της και τελικά περίπου 13 ώρες μετά έφυγε από τη ζωή από πολυοργανική ανεπάρκεια.

Επίσης, από τα “τυφλά” χτυπήματα που έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/7, ακόμα τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, με εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων και η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της.

Λίγα λεπτά πριν από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, οι δράστες είχαν τοποθετήσει γκαζάκια και στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη.

Σαρώνουν κινητά και βίντεο για να βρουν τους δράστες

Οι Αρχές στην προσπάθειά τους να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τους τρεις δράστες, που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες, σαρώνουν τις κινητά και βίντεο από κάμερες ασφαλείας από τις περιοχές που χτύπησαν.

Το γεγονός ότι μετά τον θάνατο της μητέρας της κ. Νέστορα το αδίκημα που διερευνάται είναι η ανθρωποκτονία επέτρεψε στους αστυνομικούς να προχωρήσουν σε άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και να “ξεσκονίσουν” τις επίμαχες περιοχές.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αντιτρομοκρατική είναι κοντά στους τρεις εμπρηστές-δολοφόνους και δεν αποκλείεται πολύ άμεσα να υπάρξουν συλλήψεις.

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Όπως προκύπτει από τις έρευνες, οι δράστες είχαν οργάνωση και σχέδιο, γνωρίζοντας καλά τις διευθύνσεις και πού ακριβώς να αφήσουν τα γκαζάκια, πρραγματοποιώντας τις τρεις επιθέσεις σε διάστημα μόλις 17 λεπτών. Μάλιστα, ήξεραν και πώς να κινηθούν κατά τη διαφυγή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι Αρχές στην κατοχή τους, προκύπτει πως πρόκειται για τρία άτομα. Δύο αναβάτες της μίας μοτοσικλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο, επίσης σε μοτοσικλέτα, το οποίο φέρεται να είχε τον ρόλο του “τσιλιαδόρου”.

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Βέβαια, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο, το οποίο ενδέχεται να οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσικλέτα της ομάδας υποστήριξης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η εικόνα των δραστών εμφανίζεται “καθαρή” κατά την απομάκρυνσή τους από τα δύο σημεία των επιθέσεων, τα οποία απέχουν περίπου 200 μέτρα μεταξύ τους.

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Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ συνεχίζεται και η λήψη καταθέσεων, προκειμένου να προχωρήσουν οι έρευνες.

Επίσης, έχουν μπει στο “μικροσκόπιο” και εξετάζονται τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών, ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν.

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Οι πρώτες ενδείξεις, πάντως, για το προφίλ των δραστών δείχνουν πως προέρχονται από αντιεξουσιαστικό πυρήνα που κινείται σε χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πιθανόν έχουν συμμετάσχει σε καταλήψεις, καταδρομικές ενέργειες και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, δεν αποκλείεται ο πυρήνας που βρίσκεται πίσω από την τριπλή επίθεση με γκαζάκια, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της άτυχης γυναίκας, να μην δημοσιοποιήσει κάποιο κείμενο ανάληψης ευθύνης, εξαιτίας του επιβαρυντικού χαρακτήρα της πράξης του, προκειμένου να μην αφήσει και ηλεκτρονικά ίχνη.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που επιβλέπει από την πρώτη στιγμή τις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, μιλώντας χθες στον ΣΚΑΙ σημείωσε ότι “οι υπηρεσίες σύντομα θα φτάσουν στη σύλληψη των δραστών. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη και παράδοση στη Δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα να γίνει μία καλή δικογραφία και να καταδικαστούν για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές”.

Την ίδια ώρα, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια των τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, με κοινό παρονομαστή το μήνυμα ότι η πολιτική και κοινωνική βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία.