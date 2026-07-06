Τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Έρχεται άρση τηλεφωνικού απορρήτου για συγκεκριμένα πρόσωπα

Βήμα προς βήμα προσπαθεί η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία να χαρτογραφήσει τη διαδρομή των δραστών που τοποθέτησαν γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Οι Αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο, προκειμένου να βρουν ισχυρά στοιχεία που θα δέσουν την υπόθεση και θα οδηγήσουν τους υπόπτους ενώπιον των Αρχών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες από το πεδίο των ερευνών, η μηχανή μικρού κυβισμού με τα δύο άτομα που είχε καταγραφεί σε βίντεο κλειστού κυκλώματος στα δύο πρώτα σημεία των εμπρηστικών υποθέσεων, δεν φαίνεται να συνδέεται με τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι, έχουν μπει στο μικροσκόπιο νέα βίντεο από παράλληλες οδούς, προκειμένου να επεκταθεί η ακτίνα των ερευνών και να εντοπιστούν οι κινήσεις των δραστών.

Επίσης, όπως ανέφερε ο ΣΚΑΪ, η Αντιτρομοκρατική ζήτησε από την εισαγγελία άρση τηλεφωνικού απορρήτου, για συγκεκριμένα πρόσωπα και όχι μόνο για την επίμαχη ημέρα, κάτι που εκτιμάται ότι πιθανόν θα δείξει τους δράστες.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το STAR, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσομοίωση των επιθέσεων προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τη δράση των εμπρηστών.

Στο πλαίσιο αυτό, κινήθηκαν με μοτοσικλέτα την ίδια ώρα που σημειώθηκαν τα χτυπήματα και διαπιστώθηκε, ότι δεν αποκλείεται στο τελευταίο περιστατικό στην οδό Γραβιάς – όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα – να συμμετείχε και δεύτερη ομάδα δραστών.

Όπως ανέφερε το πρωί της Δευτέρας 6/7 στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ιδιαίτερα σημαντική είναι η συλλογή στοιχείων και αποδείξεων που θα οδηγήσουν τους δράστες της εμπρηστικής επίθεσης ενώπιον της δικαιοσύνης, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος οι προσαχθέντες να αφεθούν ελεύθεροι λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών μέσων.

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«Σε μία υπόθεση δεν είναι τόσο εύκολο να συλλέξουμε στοιχεία, αυτά που χρειάζονται ώστε να οδηγήσουμε κάποιους ανθρώπους στη δικαιοσύνη. Είναι πολύ εύκολο για εμάς τους αστυνομικούς κατά την προανάκριση να έχουμε κάποιες διαπιστώσεις. Όταν μία υπόθεση θα φτάσει στο δικαστήριο ή στον εισαγγελέα, χρειάζονται ισχυρές αποδείξεις, όχι απλώς ενδείξεις».

«Πόσω μάλλον σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν είναι εύκολο να βρεθούν άλλα στοιχεία, όπως DNA, όπως αποτυπώματα. Χρειαζόμαστε αποδεικτικό υλικό. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί και κάτι εργαστηριακά, θα βοηθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια την υπόθεση αυτή. Και φυσικά συνεχίζουν οι συνάδελφοι για να έχουν πλήρη εικόνα».

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Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι χρειάζονται και άλλες ενέργειες, ανακριτικές, για να μπορέσουμε να αποδειχτεί η εμπλοκή των ατόμων που έχει ταυτοποιήσει η αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι με αφορμή την τριπλή επίθεση με στόχο στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής.

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«Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασύδειλους που παριστάνουν τους επαναστάτες…Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού…Οι δυνάμεις που το προκάλεσαν δεν έμαθαν τίποτα αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα» τόνισε ο πρωθυπουργός.