Πρεμιέρα τη Δευτέρα για τις θερινές εκπτώσεις – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Αρχίζουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις 2026 και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, με τους καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις αγορές τους σε προνομιακές τιμές.

Τα εμπορικά καταστήματα, στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξή τους, δηλαδή στις 19 Ιουλίου.

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Όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

Από τη μεριά του, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει εισηγηθεί στα μέλη του να διατηρήσουν τα καταστήματά τους ανοιχτά έως τις 18:00.

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Βασική υποχρέωση των επιχειρήσεων είναι η σαφής ενημέρωση των καταναλωτών για τις τιμές των προϊόντων που διατίθενται με έκπτωση.

Για τον λόγο αυτό, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να εμφανίζεται η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε πωληθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της εφαρμογής της έκπτωσης.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να παρουσιάζουν τη μείωση της τιμής με διαφορετικούς τρόπους: ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό ή με την παράθεση της αρχικής και της νέας τιμής.

Όπως και να έχει, η αναγραφή της προγενέστερης τιμής είναι υποχρεωτική, καθώς αποτελεί βασική πρόβλεψη της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κώδικα Δεοντολογίας για τις ανακοινώσεις μείωσης τιμών, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές πρακτικές.