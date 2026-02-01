Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Προσπάθησαν να κάψουν τον 27χρονο – Έρευνες για το εργασιακό περιβάλλον

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα της δολοφονίας του 27χρονου, του οποίου το πτώμα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής (01/02) από διερχόμενο, μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Την περασμένη Δευτέρα ο 27χρονος που βρέθηκε νεκρός στο ρέμα στη Νέα Πέραμο είχε πέσει θύμα αρπαγής έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Η σύντροφος του ήταν μάρτυρας της αρπαγής, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία ότι από τις κάμερες ασφαλείας είχε δει τέσσερις αγνώστους να τον επιβιβάζουν με την βία σε αυτοκίνητο.

Από τις πινακίδες κυκλοφορίας προέκυψε ότι το όχημα είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη.

Την υπόθεση την έχουν αναλάβει οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και εκτιμούν ότι οι δράστες οδήγησαν κατευθείαν το θύμα στο σημείο όπου βρέθηκε το πτώμα, όπου τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Η πρώτη εξέταση από ιατροδικαστή λέει ότι σε διάφορα σημεία του σώματος του έχει δεχθεί πολλές σφαίρες, ενώ στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν δύο κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών.

Μάλιστα οι δράστες προσπάθησαν να κάψουν το πτώμα, χωρίς επιτυχία.

Αρχικά υπήρχε αβεβαιότητα από τις αρχές σχετικά με το αν πρόκειται για περίπτωση απαγωγής με σκοπό τα λύτρα, δεδομένου ότι η οικογένεια του 27χρονου είναι οικονομικά ευκατάστατη. Ωστόσο, δεν υπήρξε ποτέ επικοινωνία από τους δράστες για κάτι τέτοιο, και η έρευνα δείχνει ότι η υπόθεση είναι πιθανότατα συνδεδεμένη με προσωπικές διαφορές.

Ο 27χρονος διατηρούσε δική του εταιρεία διαχείρισης προσωπικού και δεν είχε καμία προηγούμενη εμπλοκή με τις αρχές για αδικήματα. Η αστυνομία, λοιπόν, στρέφει τις έρευνες κυρίως στο επαγγελματικό του περιβάλλον, εξετάζοντας τις οικονομικές σχέσεις του και τυχόν διαφορές που μπορεί να σχετίζονται με την αρπαγή και τον θάνατό του.

Επιπλέον, όλες οι δραστηριότητες του θύματος αναλύονται προσεκτικά με στόχο να διαπιστωθεί το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας και να εντοπιστούν οι δράστες.