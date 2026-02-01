Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Νεκρός νεαρός άνδρας σε ρέμα – Τι εξετάζει η αστυνομία

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του θανάτου του

Νέα Πέραμος: Νεκρός νεαρός άνδρας σε ρέμα – Τι εξετάζει η αστυνομία
DEBATER NEWSROOM

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα, Κυριακή (01/02), το μεσημέρι ένας νεαρός άνδρας στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η σορός βρέθηκε μέσα σε ρέμα, ενώ η ηλικία του εκτιμάται γύρω στα 30 έτη.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

