Νέα Πέραμος: Νεκρός νεαρός άνδρας σε ρέμα – Τι εξετάζει η αστυνομία

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα, Κυριακή (01/02), το μεσημέρι ένας νεαρός άνδρας στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η σορός βρέθηκε μέσα σε ρέμα, ενώ η ηλικία του εκτιμάται γύρω στα 30 έτη.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.