Νέα Πέραμος: 27χρονος που είχε δηλωθεί εξαφανισμένος εντοπίστηκε νεκρός – Οι αρχές διερευνούν πιθανή εγκληματική ενέργεια

Στη Νέα Πέραμο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, μετά την ανακάλυψη της σορού ενός νεαρού άνδρα σε ρέμα της περιοχής. Ο νεαρός, ηλικίας 27 ετών, είχε δηλωθεί εξαφανισμένος από την αρραβωνιαστικιά του την περασμένη Δευτέρα.

Όπως αναφέρθηκε, η γυναίκα κατήγγειλε ότι είδε μέσω κάμερας ασφαλείας ένοπλους άνδρες να βάζουν τον 27χρονο σε όχημα, ενώ οι πινακίδες του αυτοκινήτου διαπιστώθηκε ότι ήταν κλεμμένες. Από την στιγμή εκείνη, οι δράστες δεν επικοινώνησαν ξανά μαζί της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σορός που βρέθηκε στο ρέμα φέρεται να ανήκει στον νεαρό, αν και η ταυτοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 27χρονος δεν είχε ποινικό μητρώο, ωστόσο οι Αρχές ερευνούν τη σύνδεσή του με μία δολοφονία που είχε συμβεί στο παρελθόν στη δυτική Αττική. Φαίνεται ότι ο νεαρός είχε δεχθεί απειλές, γεγονός που ενδέχεται να σχετίζεται με την υπόθεση του φόνου.

Η αστυνομία εξετάζει όλες τις πτυχές της υπόθεσης, αναζητώντας περισσότερα στοιχεία για την σχέση του 27χρονου με το παρελθόν του και τους ενδεχόμενους κινδύνους που αντιμετώπιζε.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, καθώς «βλέπουν» εγκληματική ενέργεια, ενώ απαντήσεις αναμένεται να δώσει η επίσημη ταυτοποίηση.