Λαύριο: Συνελήφθησαν 4 οδηγοί ταξί που εισέπραξαν υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες (βίντεο)

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών επαγγελματιών οδηγών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) πρωινές ώρες της 6-7-2026, 4 οδηγοί ταξί ηλικίας 32, 37, 57 και 60 ετών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τρεις εκ των κατηγορουμένων οδηγών για το δρομολόγιο «Λιμάνι Λαυρίου – Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης», μετ’ επιστροφής, εισέπραξαν από τους επιβάτες το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ αντί του νόμιμου κομίστρου των 150 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλη περίπτωση, έτερος κατηγορούμενος, εισέπραξε για τη διαδρομή «Κέντρο Λαυρίου – Λιμάνι Λαυρίου», συνολικού μήκους 1,5 χιλιομέτρου, το χρηματικό ποσό των 12 ευρώ, αντί του νόμιμου κομίστρου των 4 ευρώ.

Σε βάρος των οδηγών σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου ενώ βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Οι έλεγχοι, με στόχο την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας στους μετακινούμενους πολίτες, θα συνεχισθούν.