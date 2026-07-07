Οδηγίες από τους τεχνικούς της ΔΕΗ για εξαπάτηση καταναλωτών: “Δεν κάνουμε τηλεφωνικά ελέγχους ούτε ρυθμίσεις οφειλών – Φτάνουμε αυστηρά ως το ρολόι”

Για τις ρευματοκλοπές και την εξαπάτηση των καταναλωτών μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, Στέφανος Κουνούκλας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουνούκλας, μιλώντας στο ΕΡΤNews, είπε: «Πράγματι, το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει και πάρα πολλές συλλήψεις βέβαια και για τις ρευματοκλοπές, πριν περίπου δύο εβδομάδες, 105 συλλήψεις. Εδώ και δύο χρόνια ο ΔΕΔΔΗΕ και η Ελληνική Αστυνομία, συνεργάστηκαν παρακολούθησαν κάποιους τύπους οι οποίοι στην ουσία έκαναν παρεμβάσεις στους μετρητές. Αλλά και τώρα, χθες προχθές που έγιναν συλλήψεις σχετικά με τις παρεμβάσεις που γίνονται από κάποιους επιτήδειους που παίρνουν τηλέφωνα ανυποψίαστους καταναλωτές, οι οποίοι τους παραπλανούν και προσπαθούν να τους πάρουν είτε χρήματα, είτε κοσμήματα είναι πολύτιμα αγαθά».

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«Ο ΔΕΔΔΗΕ καταρχήν δεν μπαίνει σε καμιά διαδικασία, ειδικά από άγνωστους αριθμούς να πάρει κάποιο τηλέφωνο, στην ουσία να κάνει ελέγχους μέσω τηλεφώνου. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο ΔΕΔΔΗΕ και το ξέρουμε κι εμείς πολύ καλά, όλοι οι συνάδελφοί μας. Δεν γίνεται ποτέ αυτό. Δηλαδή δεν μπαίνει σε καμία διαδικασία στην ουσία να ρυθμίσει οφειλές μέσω τηλεφώνου. Δεν έχει καμία εντολή τέτοια. Άρα λοιπόν πρέπει ο κόσμος να προσέχει.

Κανένας από τον ΔΕΔΔΗΕ δεν θα ζητήσει χρήματα τηλεφωνικά, είτε κοσμήματα είτε πολύτιμα αγαθά, όπως είπα και πριν. Άρα λοιπόν πρέπει ο κόσμος να είναι υποψιασμένος από τους διάφορους επιτήδειους. Πιστεύω όμως με τα τελευταία γεγονότα, την έκταση που πήραν τα ζητήματα αυτά, πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει και προσέχει πάρα πολύ, το έχουμε δει και εμείς σαν εργαζόμενοι, προσέχει πάρα πολύ.

Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πέσει θύματα όχι μόνο σίγουρα οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που φοβούνται μήπως χρωστάνε, υπάρχουν και άνθρωποι νέοι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι καμιά φορά και της δουλειάς. Με πήραν τηλέφωνο και με ρώταγαν για το ψυγείο τι κατανάλωση έχει ή τι ενεργοβόρες συσκευές σε ένα σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ΔΕΔΔΗΕ να πάρει κάποιο τηλέφωνο στην ουσία να κάνει αυτή την παρέμβαση και να ζητάει τέτοιες πληροφορίες όπως, το χειρότερο απ’ όλα είναι, δεν θα ζητήσει ποτέ χρήματα, να έρθει κάποιος στο σπίτι σας να δώσει κάποια χρήματα για ρύθμιση ή να πληρώσει κάποια οφειλή.

Το άλλο που θέλω να σας πω είναι πως ο ΔΕΔΔΗΕ, οι συνάδελφοί μας, δεν χρειάζεται καν να μπουν στη διαδικασία αυτή. Η δουλειά η δική μας, του ΔΕΔΔΗΕ, των συναδέλφων μας, είναι μέχρι την παροχή, μέχρι το μετρητή, μέχρι το ρολόι που λέμε. Από κει και πέρα μετά εμείς δεν έχουμε καμία παρέμβαση.

Δεύτερον, εμείς έχουμε διακριτικά, έχουμε ταυτότητες υπηρεσιακές που μπορούμε να δείξουμε τις υπηρεσιακές ταυτότητες για να μπορούμε να εισέλθουμε σε μία πολυκατοικία, να έχουμε πρόσβαση στο μετρητή. Ως εκεί. Παραπέρα δεν θα έρθει κανένας συνάδελφος του ΔΕΔΔΗΕ να μπει μέσα σε μια οικία για οποιοδήποτε λόγο. Η δουλειά η δική μας είναι ως την παροχή, ως τον μετρητή και ως εκεί, τίποτα άλλο παραπέρα, είτε για βλάβη είτε για καταμέτρηση. (…)

Καταρχήν είναι συγκεκριμένες οι στολές και του καταμετρητή που θα έρθει, είτε εργολαβικός συνάδελφος είναι είτε δικός μας συνάδελφος, γιατί είναι και κάποιοι εργολάβοι που εργάζονται στο δίκτυο και στο κομμάτι αυτό, αλλά και στις βλάβες, οι στολές οι δικές μας είναι συγκεκριμένες και η ταυτότητα είναι συγκεκριμένη και υπηρεσιακή, την οποία μπορεί να δείξουμε χωρίς να υπάρχει καμία παραπλάνηση του καταναλωτή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουνούκλας.

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Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να ζητήσει χρήματα από καταναλωτή, ένας υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ, υπογράμμισε στη συνέχεια, όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση του φορέα.

«Έχουμε βγει πάρα πολλές φορές και εμείς και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου και έχουν καταγγείλει αυτό το γεγονός. Δεν υπάρχει περίπτωση, συνάδελφος του ΔΕΔΔΗΕ να κάνει ρύθμιση με μετρητά σε σπίτι, σε οικία, όπως για παράδειγμα, να φυλάξετε τα κοσμήματα να μην τα κλέψει κάποιος. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει. Θεωρούμε όμως ότι πλέον ο καταναλωτής έχει ενημερωθεί και ενημερώνεται καθημερινά» σημείωσε καταλήγοντας.