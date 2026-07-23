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Sniper αποκλειστικό: Το δράμα των δίδυμων παιδιών του Σταύρου Γεωργίου – Δεν τα θέλει ο αδελφός του, πού καταλήγουν

Η μια τραγωδία πίσω από την άλλη μέσα σε 48 ώρες για τα δίδυμα κορίτσια...

Sniper αποκλειστικό: Το δράμα των δίδυμων παιδιών του Σταύρου Γεωργίου – Δεν τα θέλει ο αδελφός του, πού καταλήγουν
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Δεν έχει τέλος η τραγωδία που βιώνουν οι δίδυμες κόρες του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου που δολοφονήθηκε από τον 28χρονο Αιγύπτιο μέσα στο γραφείο του στον Άγιο Παντελεήμονα.

Όπως με πληροφόρησαν, τα 16χρονα κορίτσια έχουν μόνο έναν συγγενή εν ζωή, ο οποίος όμως αρνείται οποιαδήποτε επαφή μαζί τους.

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Εξηγούμαι.

Μετά τον θάνατο του 73χρονου δικηγόρου, αστυνομικοί ήρθαν σε επικοινωνία με τον αδελφό του, προκειμένου να αναλάβει την επιμέλεια των δυο κοριτσιών, όντας ο πιο κοντινός συγγενής τους. Έλα όμως που τα δυο αδέλφια δεν αντάλλασσαν ούτε καλημέρα επί σειρά ετών…Έτσι όταν οι αστυνομικοί του πρότειναν να αναλάβει την ευθύνη των δυο κοριτσιών μέχρι την ενηλικίωσή τους, εκείνος τους ξεκαθάρισε πως «δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την υπόθεση». Ως εκ τούτου τα δυο κορίτσια, μετά την ορφάνια, αναμένεται να μεταφερθούν, μέχρι νεοτέρας στο νοσοκομείο «Παίδων».

Η μια τραγωδία πίσω από την άλλη μέσα σε 48 ώρες για τα παιδιά. Όπως μου ανέφεραν μάλιστα, υπήρξε μια συζήτηση να δοθούν τα δυο κορίτσια σε μια οικιακή βοηθό η οποία τα φρόντιζε όσο ο Γεωργίου ζούσε, αλλά ο εισαγγελέας, όπως είναι λογικό, αρνήθηκε να αφήσει τις ζωές των δυο στα χέρια μιας ξένης με την οικογένεια Γεωργίου γυναίκα.


O… Sniper εντοπίζει και βάζει στη «διόπτρα» του τα καλά, τα στραβά και τα άσχημα, καταγράφοντας, όσα οι άλλοι δεν αναφέρουν.

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