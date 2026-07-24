Πέθανε ο τραγουδιστής Τζον Τίκης – Το σπαρακτικό μήνυμα από τις κόρες του

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Τζον Τίκης, που μεσουράνησε τις δεκαετίες του 70’ και του 80’ στις αθηναϊκές πίστες.

Την είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστές οι κόρες του, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook. Όπως έγραψαν, “I did it my way….

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Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε την ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα…

Η αγάπη σας κι ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδινε δύναμη και κουράγιο…

Μπαμπακα μας, καλό ταξίδι, η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους.

Σ’ αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου Άντζελα κι Αννίτα“.

Δείτε την ανάρτησή τους:

Ο Τζον Τίκης γεννήθηκε στο χωριό Μήθυμνα της Λέσβου και το πραγματικό του όνομα ήταν Γιάννης Τεκές. Το 1963 μετανάστευσε για σπουδές στην Αυστραλία με το υπερωκεάνιο «Πατρίς».

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού έλαβε μέρος σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού και κέρδισε το πρώτο βραβείο. Εγκαταστάθηκε στη Μελβούρνη, όπου έμενε με τον αδελφό του και δουλεύανε μαζί σε ένα μανάβικο. Όσο σπούδαζε στο γυμνάσιο παρακολουθούσε ταυτόχρονα μαθήματα τραγουδιού, υποκριτικής και χορού.

Στο ξεκίνημα της μουσικής του καριέρας, αγγλοποίησε το όνομα του σε John Tikis και δημιούργησε το συγκρότημα «John Tikis & the Playboys», με τους οποίους κέρδισε τον πρώτο του χρυσό δίσκο. Αργότερα ήταν ερμηνευτής στο συγκρότημα «Λεβεντόπεδα», κάνοντας μεγάλες επιτυχίες τραγουδώντας ξένα και ελληνικά κομμάτια.

Το 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου συνέχισε να κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια. Στο απόγειο της καριέρας του εμφανίστηκε σε γνωστά κέντρα και μαγαζιά, κάνοντας συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα του μουσικού χώρου της εποχής.

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Λίγα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1980 παρουσίασε την αυστραλιανή εκπομπή «Let’s go Greek endaxi» για 4 χρόνια.

Ο τραγουδιστής ήταν παντρεμένος και είχε δύο κόρες και τέσσερα εγγόνια. Η μεγαλύτερη του κόρη Άντζελα Τίκη είναι αστρολόγος με τηλεοπτική παρουσία σε εκπομπές στο Open TV και στο Star Channel, ενώ η μικρότερη κόρη του Αννίτα Τίκη είναι συγγραφέας.