Σταύρος Γεωργίου: Από τα δικαστήρια στο τραγικό τέλος – Οι πολύκροτες υποθέσεις που είχε χειριστεί ο ποινικολόγος

Ένας από τους πιο γνωστούς ποινικολόγους της χώρας, ο Σταύρος Γεωργίου, βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, με τις Αρχές να “βλέπουν” εγκληματική ενέργεια.

Τον δικηγόρο εντόπισαν αργά το βράδυ της Τρίτης οι δύο κόρες του, πεσμένο στο πάτωμα του γραφείου επί της 3ης Σεπτεμβρίου 158, το οποίο άμεσα αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ποινικολόγος ήταν σε εμβρυακή στάση, με αίματα, ενώ δεν φορούσε ρούχα και στον χώρο δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με τα πρώτα στοιχεία να οδηγούν τους αστυνομικούς στην εκτίμηση ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, περισσότερο φως στα αίτια και την ακριβή ώρα θανάτου του θα ρίξει ο ιατροδικαστής.

Ποιες υποθέσεις είχε αναλάβει ο Σταύρος Γεωργίου

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε πολυετή παρουσία στη δικηγορία και σημαντική εμπειρία σε υποθέσεις ποινικού δικαίου, ενώ είχε αναλάβει κατά καιρούς την υπεράσπιση ή την εκπροσώπηση εντολέων σε σοβαρές και απαιτητικές δικαστικές υποθέσεις.

Έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο πανελλήνιο από την εποχή της 17 Νοέμβρη, ενώ στη συνέχεια χειρίστηκε πολύκροτες υποθέσεις. Επίσης, ο Σταύρος Γεωργίου εμφανιζόταν συχνά και σε τηλεοπτικές εκπομπές ως καλεσμένος για να τοποθετηθεί για διάφορες υποθέσεις που αναλάμβανε σε όλη τη χώρα.

Μεταξύ αυτών, ήταν η υπόθεση εξαφάνισης του 11χρονου Άλεξ στη Βέροια, καθώς και αυτή του τεμαχισμού και της δολοφονίας της μικρής Άννυ στο κέντρο της Αθήνας.

Το 2006, είχε αναλάβει, μαζί με άλλους νομικούς, την υπεράσπιση ενός από τα ανήλικα πρόσωπα που κατηγορήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης του μικρού Άλεξ Μεσχισβίλι στη Βέροια. Η συγκεκριμένη εξαφάνιση είχε σοκάρει το πανελλήνιο, ενώ η σορός του ακόμα δεν έχει εντοπιστεί.

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Το 2015, συμμετείχε σε ακόμη μία συγκλονιστική υπόθεση, τη φρικτή δολοφονία της 4χρονης Άννυ Μπορίσοβα, εκπροσωπώντας τη μητέρα του παιδιού.

Επίσης, είχε εκπροσωπήσει και την οικογένεια του Στάθη Άνθη, του νεαρού Έλληνα που εξαφανίστηκε το 2021 από ξενοδοχείο στη Βρετανία όπου εργαζόταν. Μετά την ταυτοποίηση της σορού που είχε εντοπιστεί στο Ντέβον, ο ποινικολόγος είχε ζητήσει να πραγματοποιηθούν εκ νέου στην Αθήνα η νεκροψία–νεκροτομή και οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.