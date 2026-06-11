Δολοφονία Δασκαλάκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία στους δύο βασικούς κατηγορούμενους και για ηθική αυτουργία στον πατέρα

Οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματική δίωξη τελετεσμένης ανθρωποκτονίας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον 57χρονο κτηνοτρόφο και και αυτοδιοικητικό σε δήμο της Μεσαράς, τον 32χρονο γιο του και τον 59χρονο βοσκό τους.

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Αφού μελέτησε τη δικογραφία, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη βαρύτερη από το αδίκημα που αφορούσε η σχηματισθείσα δικογραφία της Ασφάλειας Ηρακλείου περί θανατηφόρας σωματικής βλάβης, και τους παρέπεμψε ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, από την οποία ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, ασκήθηκε στον 32χρονο και τον 59χρονο δίωξη για ανθρωποκτονία από κοινού και στον 57χρονο ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην τετελεσμένη πράξη της ανθρωποκτονίας.

Την εμπλοκή τους αρνούνται και οι τρεις για τον βαρύ τραυματισμό του 49χρονου προέδρου Απεσωκαρίου Ηρακλείου, που εν τέλει τον οδήγησε στο θάνατο μετά από περίπου τρεις εβδομάδες νοσηλείας στη ΜΕΘ.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε υποστεί κάταγμα στο κρανίο, πιθανότατα από μαγκούρα, και γι’ αυτόν το λόγο είχε υποβληθεί και σε κρανιεκτομή.