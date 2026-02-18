Χρήστος Μαυρίκης: Αναβλήθηκε η δίκη του για τις 23 Απριλίου

Η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη μετά τη σύλληψη του τα ξημερώματα της Τρίτης 17/2 αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου όπως έγινε γνωστό.

Η δίωξη που του ασκήθηκε αφορά έξι πλημμελήματα: παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος τελούσε ήδη σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση στο πλαίσιο άλλης ποινικής υπόθεσης, παραπέμφθηκε για να δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Ο 75χρονος το απόγευμα της Δευτέρας 16/2 πυροβόλησε στον αέρα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο γύρω στις 00:10 έκανα έφοδο στο σπίτι του, χωρίς όμως να τον βρουν μέσα. Έτσι, άρχισαν τις έρευνες στη γύρω περιοχή.

Τελικά, λίγη ώρα αργότερα και ύστερα από μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, ο Χρήστος Μαυρίκης εντοπίστηκε και συνελήφθη σε οικόπεδο κοντά στο σπίτι του, κρυμμένος πίσω από θάμνους.

Στην κατ’ οίκον έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι του εντόπισαν πέντε πιστόλια κρότου λάμψης, ένα φωτοβολίδων και δύο αεροβόλα τυφέκια.

Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε συλληφθεί τον Μάιο του 2025 για το κακούργημα της δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή, ενώ την περίοδο του 1989 είχε γίνει ευρύτερα γνωστός για την καταδίκη του στην πολύκροτη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ.