Στον εισαγγελέα ο Χρήστος Μαυρίκης μετά τη σύλληψη για τους πυροβολισμούς – Τον βρήκαν κρυμμένο σε θάμνους

Συνελήφθη μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος νωρίτερα είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του Σπάτα μετά από πυροβολισμούς που είχε ρίξει στον αέρα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περί τις 00:20 αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι του, στην οδό Ήμερου Πεύκου, αλλά δεν τον βρήκαν μέσα. Λίγο αργότερα, τον εντόπισαν σε παρακείμενο οικόπεδο, κρυμμένο σε θάμνους, και τον συνέλαβαν.

Ο Χρήστος Μαυρίκης λίγο πριν από τις 19:00 χθες Δευτέρα 16/2 πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα έξω από το σπίτι του και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε αυτό.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτής, που επιχείρησε να τον πείσει να παραδοθεί.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2025 είχε κατηγορηθεί για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού και έκτοτε βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), απόφαση που παραβίασε χθες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή, απείθεια και παράβαση του νόμου περί όπλων και σήμερα μετά τις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Την περίοδο του 1989 είχε γίνει ευρύτερα γνωστός για την καταδίκη του στην πολύκροτη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ, ενώ είχε χαρακτηριστεί ως ο «εθνικός κοριός».