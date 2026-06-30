Λάρισα: Έφεση του εισαγγελέα για τον 50χρονο που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του

Ραγδαίες είναι οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του 50χρονου που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, καθώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, ζητώντας την επανάληψη της δίκης στο Εφετείο.

Η παρέμβαση έγινε με πρωτοβουλία της διευθύνουσας της Εισαγγελίας, Αικατερίνης Παπαϊωάννου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η εισαγγελική αρχή έκρινε ότι η ποινή που επιβλήθηκε πρωτοδίκως είναι δυσανάλογα ελαφριά σε σχέση με τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα των πράξεων που αποδίδονται στον κατηγορούμενο.

Το χρονικό και η πρωτόδικη απόφαση

Ο 50χρονος είχε συλληφθεί επ’ αυτοφώρω όταν εισέβαλε στο σπίτι της 45χρονης πρώην συζύγου του και, υπό την απειλή τσεκουριού και μπιτονιού με εύφλεκτο υγρό, την κρατούσε παρά τη θέλησή της.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης την περασμένη Παρασκευή (26/6) από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Λάρισας, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών, με την πρόβλεψη να εκτίσει πραγματικά τους δύο μήνες.

Η συγκεκριμένη απόφαση κρίθηκε ανεπαρκής από την Εισαγγελία, η οποία πλέον επιδιώκει την επανεξέταση της υπόθεσης από μηδενική βάση για την επιβολή βαρύτερης ποινής.

Επόμενες νομικές κινήσεις

Οι νομικές ενέργειες για την πλήρη προστασία του θύματος συνεχίζονται.

Για το πρωί της Τετάρτης έχει προγραμματιστεί κρίσιμη συνάντηση των συνηγόρων της 45χρονης με τις εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα δικονομικά βήματα της πλευράς της παθούσας.