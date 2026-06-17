Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: “Το παιδί δέχθηκε 32 χτυπήματα, ορισμένα τραύματα που είχε τα συναντάς σε τροχαία”

Σε κλίμα έντασης βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα (17/6) η δίκη για την υπόθεση του θανάτου του μικρού Άγγελου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις μαρτύρων ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται γείτονες της οικογένειας και επιστήμονες που θα καταθέσουν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του παιδιού.

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Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σημειώθηκε διακοπή μετά από αντιπαράθεση της υπεράσπισης του 44χρονου κατηγορούμενου – συντρόφου της μητέρας του παιδιού – με την έδρα, γεγονός που ανέδειξε εκ νέου το κλίμα έντασης που επικρατεί στη δικαστική αίθουσα.

Ο 44χρονος κατηγορούμενος προσήλθε κανονικά στη δίκη, ωστόσο λόγω αδιαθεσίας αποχώρησε και επέστρεψε στις φυλακές.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται έως τώτα στις ιατροδικαστικές και παιδιατρικές εκτιμήσεις, οι οποίες αναμένεται να φωτίσουν πτυχές της υπόθεσης στην δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου, ενώ στη συνέχεια πρόκειται να εξεταστεί και ιατροδικαστής που είχε ασχοληθεί με τον φάκελο.

Στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας εξετάστηκε η κατάθεση της καθηγήτριας Παιδοακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Μαρίας Ραϊσάκη, η οποία αναφέρθηκε στα ευρήματα της πρώτης αξονικής τομογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο παιδί μετά τη διασωλήνωσή του.

Όπως ανέφερε, τα ευρήματα της εξέτασης περιλάμβαναν τραύμα στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού και υποσκληρίδιο αιμάτωμα, τα οποία, σύμφωνα με την επιστημονική της εκτίμηση, συνδέονται με ισχυρή βία και πιθανή ανακίνηση του παιδιού. Κατά την ίδια, τα στοιχεία της απεικόνισης και τα επιστημονικά δεδομένα συνηγορούν ότι οι κακώσεις αυτές φαίνεται να προκλήθηκαν στο ίδιο χρονικό επεισόδιο και όχι με μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ τους.

Η κ. Ραϊσάκη σημείωσε ακόμη ότι η εικόνα των ευρημάτων θα ήταν διαφορετική σε περίπτωση απλής πρόσκρουσης του παιδιού σε επιφάνεια, όπως για παράδειγμα σε πάτωμα, ενώ αναφέρθηκε και στη θέση των τραυμάτων.

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Το παιδί, όπως είπε, είχε πλήξεις στην κορυφή του κεφαλιού, κάτι που δεν συνηθίζεται στα παιδιά που χτυπούν μόνα τους. Συνήθως παιδικά χτυπήματα σημειώνονται σε χέρια ή πόδια ή εάν είναι στο κεφάλι καταγράφονται στο μέτωπο ή στο πλάι. Όχι στην κορυφή. Τέτοια τραύματα θεωρούνται ύποπτα, τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα θα μπορούσε να προκληθεί από πτώση από σκάλα ή από πρόσκρουση σε τραπέζι, η καθηγήτρια φέρεται να ανέφερε ότι τέτοιου τύπου κακώσεις συνδέονται συνήθως με ιδιαίτερα ισχυρές δυνάμεις, όπως αυτές που παρατηρούνται σε σοβαρά τροχαία ή σε έντονες ανακινήσεις.

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Κατά την κατάθεσή της, η κ. Ραϊσάκη αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο της ανακίνησης του παιδιού, το οποίο τέθηκε στο πλαίσιο των ισχυρισμών της υπεράσπισης, δηλαδή αυτό που υποστηρίχθηκε ότι ο 44χρονος όταν είδε το παιδί χωρίς αισθήσεις το ταρακούνησε για να το συνεφέρει. Όπως φέρεται να εξήγησε, εκτίμησε ότι υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες τα συγκεκριμένα ευρήματα να εξηγούνται από ένα απλό ταρακούνημα του παιδιού προκειμένου να συνέλθει, μετά τον εντοπισμό του χωρίς αισθήσεις. Ανέφερε πως, με βάση την εικόνα της αξονικής, τα ευρήματα παραπέμπουν σε αποτέλεσμα ισχυρότατης βίας.

Όπως προκύπτει και από την ιατροδικαστική έκθεση που έχει παρουσιαστεί στο δικαστήριο, έτσι και η παιδοακτινολόγος στάθηκε ιδιαίτερα στην ύπαρξη του τραύματος στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού, το οποίο περιέγραψε ως κάκωση που αντιστοιχεί σε πλήγμα (είχε ένα καρούμπαλο).

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Για το τραύμα στο κεφάλι (καρούμπαλο), το οποίο χαρακτήρισε επίσης αποτέλεσμα ισχυρής βίας, η καθηγήτρια, απαντώντας σε ερωτήσεις, υποστήριξε ότι η απεικονιστική εικόνα της αξονικής τομογραφίας δείχνει πως τα ευρήματα – το υποσκληρίδιο αιμάτωμα και η κάκωση στο κεφάλι – συνδέονται μεταξύ τους και παραπέμπουν, κατά την εκτίμησή της, σε ένα ενιαίο περιστατικό: απεικονιστικά αυτό έδειξε η αξονική (υποσκληρίδιο δύο πυκνοτήτων) και καρούμπαλο.

Το χρονικό της δίκης

Η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου είχε διακοπεί στις αρχές Ιουνίου (2/6) και έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί σε συνεχόμενες συνεδριάσεις μέσα στον Ιούνιο, με στόχο την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας.

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Η υπόθεση παραμένει εξαιρετικά σύνθετη και με έντονο ενδιαφέρον, καθώς στο εδώλιο βρίσκονται η μητέρα του παιδιού και ο τότε σύντροφός της, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες.

Η ακροαματική διαδικασία έχει επανειλημμένα σημαδευτεί από αντιπαραθέσεις μεταξύ υπεράσπισης και έδρας, με διακοπές και εντάσεις που αναδεικνύουν το ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Σε προηγούμενες συνεδριάσεις, η υπεράσπιση της 27χρονης έχει ζητήσει την ένταξη στο αποδεικτικό υλικό δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, υποστηρίζοντας ότι σχετίζεται με τη νοητική της κατάσταση και την ικανότητα αξιολόγησης καταστάσεων.

Ιδιαίτερο βάρος στη διαδικασία είχαν ως τώρα οι καταθέσεις διασωστών και γιατρών του ΕΚΑΒ, που περιέγραψαν την εικόνα του παιδιού όταν έφτασαν στο σπίτι, μαρτύρων της γειτονιάς και εμπλεκόμενων ιατρικών και επιστημονικών παραγόντων που έχουν κληθεί να φωτίσουν τα αίτια του θανάτου του μικρού παιδιού.

Οι διασώστες είχαν περιγράψει σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία ότι το παιδί βρέθηκε χωρίς ανταπόκριση και σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ κατέθεσαν και για την αντίδραση των κατηγορουμένων τη στιγμή του περιστατικού.

Ο τρίχρονος Άγγελος βρέθηκε στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, όταν τον Ιανουάριο του 2024 μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και στη συνέχεια κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί στις δικογραφικές αναφορές και έχουν αναδειχθεί στη δικαστική διαδικασία, το παιδί εντοπίστηκε στο σπίτι όπου διέμενε με τη μητέρα του και τον τότε σύντροφό της, χωρίς να ανταποκρίνεται και με εμφανή σημάδια σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασής του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με διασώστες να φτάνουν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. Όπως περιγράφεται στις καταθέσεις τους, το παιδί ήταν σε βαριά κατάσταση, χωρίς σαφή ανταπόκριση, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τη διαδικασία διακομιδής του στο νοσοκομείο.

Παρά τις ιατρικές προσπάθειες, ο μικρός Άγγελος δεν κατάφερε να επανέλθει, με τον θάνατό του να διαπιστώνεται στη συνέχεια, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.