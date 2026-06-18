Δίκη Λιγνάδη: Απορρίφθηκε το αίτημα της εξέτασης των καταγγελλόντων από πραγματογνώμονα

Σε απόρριψη του αιτήματος για εξέταση των τριών καταγγελλόντων από πραγματογνώμονα στην δίκη Λιγνάδη προχώρησε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών.

Οι δικαστές ανακοίνωσαν σήμερα την απόφασή του επί του αιτήματος, η οποία τελικά ήταν απορριπτική παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

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Να θυμίσουμε πως χθες το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση με αποτέλεσμα ο Δημήτρης Λιγνάδης να αντιμετωπίζει πλέον στο Εφετείο κατηγορίες για τρεις βιασμούς ανηλίκων.

Η δίκη διεκόπη για τις 2 Ιουλίου.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης, σε πρώτο βαθμό, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για βιασμούς δύο 17χρονων το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ αθωώθηκε κατά πλειοψηφία για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου. Στην απόφαση ασκήθηκε έφεση από την Εισαγγελία Εφετών στο σκέλος που αφορά την αθώωση του καλλιτέχνη αλλά και ως προς το ύψος της ποινής που επέβαλε το ΜΟΔ.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση της δίκης Λιγνάδη, η εισαγγελέας της έδρας του ΜΟΕ ζήτησε από το δικαστήριο να κηρύξει απαράδεκτη την εισαγγελική έφεση ως προς την επανεξέταση της αθώωσης και να δεχθεί μόνο το σκέλος που ζητά υψηλότερη ποινή.