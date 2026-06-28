Χίος: Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Στη σύλληψη ενός οδηγού μοτοσικλέτας στην Χίο που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ προχώρησαν οι Αρχές την Κυριακή 28/6.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, ο συλληφθείς οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, βρισκόμενος υπό την επήρεια αλκοόλ.

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Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Χίου.