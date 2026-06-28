Χίος: Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Χίου
Στη σύλληψη ενός οδηγού μοτοσικλέτας στην Χίο που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ προχώρησαν οι Αρχές την Κυριακή 28/6.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, ο συλληφθείς οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, βρισκόμενος υπό την επήρεια αλκοόλ.
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Χίου.
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