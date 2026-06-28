Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1: Πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026 με χτύπημα στις καθυστερήσεις

Με γκολ του Στίβεν Αντούνες Εουστάκιο ο Καναδάς επικράτησε 1-0 της Νότιας Αφρικής στις καθυστερήσεις και προκρίθηκε στην φάση των 16 του Μουντιάλ 2026.

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος μέσος του Καναδά σε ένα παιχνίδι που έδειχνε να πηγαίνει στην παράταση σκόραρε στις καθυστερήσεις και έδωσε τη μεγάλη πρόκριση στην χώρα του.

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Τα αποτελέσματα της φάσης των «32» του Μουντιάλ 2026:

Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1

Βραζιλία – Ιαπωνία 29/6, 20:00

Γερμανία – Παραγουάη 29/6, 23:30

Ολλανδία – Μαρόκο 30/6, 04:00

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 30/6, 20:00

Γαλλία – Σουηδία 1/7, 00:00

Μεξικό – Ισημερινός 1/7, 04:00

Αγγλία – Λ.Δ. Κονγκό 1/7, 19:00

Βέλγιο – Σενεγάλη 1/7, 23:00

ΗΠΑ – Βοσνία 2/7, 03:00

Ισπανία – Αυστρία 2/7, 22:00

Πορτογαλία – Κροατία 3/7, 02:00

Ελβετία – Αλγερία 3/7, 06:00

Αυστραλία – Αίγυπτος 3/7, 21:00

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι 4/7, 01:00

Κολομβία – Γκάνα 4/7, 04:30