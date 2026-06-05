Έλενα Παπαρίζου: “Ήταν εξαρτημένη από το ποτό και απορώ πώς ήμουν 12 χρόνια μαζί της” – Όταν ο Τόνυ Μαυρίδης σόκαρε με τις αποκαλύψεις για την σχέση τους

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Τόνυ Μαυρίδης υπήρξαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζευγάρια της ελληνικής showbiz στο μακρινό παρελθόν. Ο μουσικός παραγωγός και η τραγουδίστρια λίγο πριν τις αρχές του 2000 έγιναν ζευγάρι, με την σχέση τους να διαρκεί περίπου 12 χρόνια. Ο χωρισμός τους απασχόλησε έντονα τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς συνοδεύτηκε από πολυετή δικαστική διαμάχη. Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Αν και το πρώτο χρονικό διάστημα μετά από τον χωρισμό τους η Έλενα Παπαρίζου και ο Τόνυ Μαυρίδης κράτησαν αρκετά χαμηλό προφίλ παρά το συνεχές ενδιαφέρον των ΜΜΕ για τις αιτίες που οδήγησαν στο χωρισμό, τα πράγματα στην πορεία εξελίχθηκαν διαφορετικά. Με αφορμή την δικαστική διαμάχη τους για μία μεζονέτα στην Γλυφάδα, ο μουσικός παραγωγός έκανε διάφορες δηλώσεις οι οποίες συζητήθηκαν πολύ, καθώς ήταν ιδιαίτερα αιχμηρές για την τραγουδίστρια.

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Σε αντίθεση με τον Τόνυ Μαυρίδη, η Έλενα Παπαρίζου μέχρι και σήμερα έχει κρατήσει αρκετά χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας να μοιραστεί λεπτομέρειες για τον πρώην σύντροφό της, ενώ απέφευγε επίσης να απαντά στις περισσότερες δηλώσεις του ακόμη και αν ήταν αιχμηρές. Το 2017, έξι περίπου χρόνια μετά από τον χωρισμό τους, ο μουσικός παραγωγός είχε παραχωρήσει μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονταν στην τραγουδίστρια.

Τα όσα είχε δηλώσει είχαν προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς είχε αποκαλύψει ότι η Έλενα Παπαρίζου στο παρελθόν είχε εξάρτηση από το αλκοόλ και έτσι πήρε την απόφαση να ταξιδέψει στην Σουηδία, προκειμένου να κάνει αποτοξίνωση. Χαρακτηριστικά μιλώντας στο Youweekly είχε αναφέρει για τον χωρισμό τους: “ “Δεν πλακωθήκαμε. Την εμπιστεύτηκα με κλειστά τα μάτια και την πάτησα… Δεν το είχα με τα χρήματα –λάθος μου– ναι μεν τα διεκδικούσα για εκείνη, αλλά δεν τα διαχειριζόμουνα εγώ… Ανέκαθεν με έφταναν έστω και 10 ευρώ για τα τσιγάρα μου… Και με την Εύα έτσι είμαι, έτσι μεγάλωσα. Στο σπίτι μας η μάνα μου έκανε κουμάντο στα οικονομικά. Με στενοχώρησε που χώρισα μαζί της τόσο άσχημα”.

Ενώ στην συνέχεια ο Τόνυ Μαυρίδης είχε αποκαλύψει για την Έλενα Παπαρίζου: “ Συναισθηματικά για μένα αλλά και για εκείνη πιστεύω ότι είχε τελειώσει η σχέση από το 2008, ζούσαμε μαζί για τη δουλειά, για την εικόνα της και για την τηλεόραση. Εκείνη τότε αποφάσισε να φύγει και να πάει στη Σουηδία για να κάνει αποτοξίνωση από το ποτό και μάλιστα αποχαιρέτησε τον κόσμο τότε από το μικρόφωνο στο μαγαζί όπου εμφανιζόταν με τον Ρέμο λέγοντας ότι ήταν η τελευταία της μέρα στην Ελλάδα. Εγώ έμεινα εδώ και την περίμενα να έρθει για να ξεκαθαρίσουμε τα οικονομικά μας, είχαμε χωρίσει, αλλά περίμενα τις δικές της αποφάσεις για τα επαγγελματικά μας πλέον. Στο μεταξύ είχα γνωρίσει την Εύα και είχα προχωρήσει τη ζωή μου. Εκείνη λοιπόν γύρισε πίσω μετά από 6 μήνες και μου ζήτησε να τα μαζέψω και να φύγω από το σπίτι”.

NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ενώ κλείνοντας αναφερόμενος στην πολυετή σχέση του με την Έλενα Παπαρίζου είχε πει: “ “Απορώ, μάλιστα, πως της χάρισα 12 χρόνια από τη ζωή μου. Εκτός αν ήμουνα τόσο τυφλός! Πιθανόν οι άνθρωποι να αλλάζουν μεγαλώνοντας, όσο ήμασταν μαζί θεωρούσα ότι ήταν πολύ δίκαιη. Μπορεί να πειράχτηκε που δεν έκανε οικογένεια και δεν παντρεύτηκε βέβαια, παρόλο που όταν ήμασταν μαζί ήταν απόλυτα σύμφωνη ότι πρώτα χτίζουμε την καριέρα μας και μετά τη ζωή μας…”