Αιγάλεω: Βίντεο με τη σύλληψη του μεθυσμένου οδηγού που “καρφώθηκε” σε 6 παρκαρισμένα ΙΧ

Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα της Τετάρτης 10/6 στο Αιγάλεω, όπου ένας μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Το περιστατικό που ανησύχησε τους κατοίκους της περιοχής συνέβη λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα, όταν ο οδηγός του φορτηγού αλβανικής καταγωγής εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε έξι αυτοκίνητα, που ήταν παρκαρισμένα επί της οδού Μπουμπουλίνας.

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Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας έχει αποτυπωθεί η στιγμή που οι αστυνομικοί περνούν χειροπέδες στον οδηγό, την ώρα που το φορτηγό του είναι ακινητοποιημένο στη μέση του δρόμου.

Μόλις τον συνέλαβαν, οι αστυνομικοί τον υπέβαλαν σε αλκοτέστ και αποδείχθηκε πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.