Axios: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις και να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο στο Axios.

Οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαμάχη τους για το Στενό του Ορμούζ.

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Η εκεχειρία έχει μόλις περάσει 11 ημέρες και βρίσκεται ήδη σε ασταθές έδαφος με ανανεωμένες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές και την απειλή του Προέδρου Τραμπ να επανεκκινήσει τον πόλεμο και να «ολοκληρώσει τη δουλειά».

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών πυροδοτήθηκε από αντικρουόμενες ερμηνείες του μνημονίου συνεννόησης (MOU) για τον τερματισμό του πολέμου — ιδίως των όρων του για το Στενό του Ορμούζ.

«Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλη την κινητική δραστηριότητα», λέει ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, χρησιμοποιώντας τον στρατιωτικό όρο για τις επιθέσεις και άλλες επιθέσεις.

Ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος λέει στον Axios ότι και οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν «προς το παρόν» και ότι «τα σκάφη μπορούν να κινούνται ελεύθερα» καθώς οι τεχνικές συνομιλίες πρόκειται να συνεχιστούν.

Τόσο Αμερικανοί αξιωματούχοι όσο και μια τρίτη πηγή με γνώση επιβεβαίωσαν την προγραμματισμένη συνάντηση της Τρίτης.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης, το Ιράν δεσμεύτηκε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από το στενό. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ ήραν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

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Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική αντιπροσωπεία —με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο Βανς— συμφώνησε με το Ιράν να δημιουργήσει μια «τηλεφωνική γραμμή» μεταξύ του αμερικανικού στρατού και του IRGC (Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης), της στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, για τον συντονισμό της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ.

Μέχρι το Σάββατο, η «γραμμή βοήθειας» δεν λειτουργούσε ακόμη, ακόμη και όταν το Ιράν άρχισε να ισχυρίζεται, για άλλη μια φορά, ότι τα πλοία πρέπει να συντονίζουν τη διέλευση.