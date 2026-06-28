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Ιράν: Ακύρωσε τη συμμετοχή του στις τεχνικές συνομιλίες μετά τις πρόσφατες επιθέσεις

Τι ανέφερε ο Μεχντί Φαζαϊλί

Ιράν: Ακύρωσε τη συμμετοχή του στις τεχνικές συνομιλίες μετά τις πρόσφατες επιθέσεις
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Το Ιράν δεν έλαβε μέρος στις τεχνικές συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα λόγω των πρόσφατων επιθέσεων στη χώρα και ανεκπλήρωτων όρων του μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα στην κρατική τηλεόραση ένα μέλος του Γραφείου Συντήρησης και Δημοσίευσης των Έργων του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

“Για παράδειγμα, ένας από τους λόγους είναι να ελέγξουμε εάν έχουμε πρόσβαση στα αποδεσμευμένα κεφάλαια. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση, τότε ο όρος αυτός δεν έχει εκπληρωθεί”, δήλωσε ο Μεχντί Φαζαϊλί.

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