Χίος: Σύγκρουση ταχυπλόου μεταναστών με σκάφος του Λιμενικού – 14 νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Σοβαρό επεισόδιο απόψε Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Μυρσινιδίου της Χίου. Σκάφος που μετέφερε άγνωστο αριθμό μεταναστών συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με περιπολικό του Λιμενικού Σώματος.

Οι τελευταίες πληροφορίες μιλούν για 14 νεκρούς μετανάστες που ανασύρθηκαν από τη θάλασσα, για αριθμό ενήλικων και ανήλικων διασωθέντων κάποιοι από τους οποίους μεταφέρονται στο νοσοκομείο με συμπτώματα υποθερμίας, αλλά και δυο στελέχη του Λιμενικού Σώματος με ελαφρά τραύματα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας – διάσωσης από σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας που πετά στην περιοχή.

Νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι

Δεκατέσσερις αλλοδαποί έχουν ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις τους από τη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Μερσινιδίου της Χίου, ενώ δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος έχουν μεταφερθεί τραυματίες στο νοσοκομείο της Χίου. Επίσης, έχουν διασωθεί από τη θάλασσα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 24 αλλοδαποί, άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

Στο σημείο αυτή τη στιγμή, επιχειρούν τέσσερα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ επιχειρεί από αέρος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι πρώτες πληροφορίες – Πώς συνέβη το περιστατικό στη Χίο

Σκάφος του Λιμενικού εντόπισε λέμβο που επέβαιναν μετανάστες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από το Λιμενικό, ο διακινητής-χειριστής του σκάφους κινήθηκε προς το περιπολικό με το οποίο συγκρούστηκε.

Το σύνολο των μεταναστών έπεσε στη θάλασσα, όπου έπειτα από έρευνες ανασύρθηκαν 14 άνθρωποι νεκροί και αρκετοί τραυματίες.

Επίσης, τραυματίστηκαν δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι ήδη έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χίου για τη λήψη των πρώτων βοηθειών.

Τραυματίες μετανάστες έχουν μεταφερθεί ήδη στο νοσοκομείο Χίου, ενώ στην θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων από τέσσερα πλωτά του Λιμενικού, ένα ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτες δύτες και από αέρος, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η ενημέρωση από το ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΕΚΑΒ άμεση ήταν η ανταπόκριση από τις δυνάμεις του, με 5 ασθενοφόρα. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν διακομίσει στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου τους διασωθέντες μετανάστες (ανάμεσα τους και μία έγκυο γυναίκα) και 2 στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Όλοι είναι σε καλή κατάσταση.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα, μιας και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας- διάσωσης, μιας και υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους.