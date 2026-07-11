Καιρός: Θερμή εισβολή φέρνει 40αρια τις επόμενες ημέρες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, η πρόβλεψη Καλλιάνου

Καλοκαιρινό σκηνικό διατηρείται και αυτή την βδομάδα στον καιρό με λίγο τσιμπημένες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες καθώς κύμα έντονης ζέστης πλησιάζει την χώρα μετά από μία σχετικά ήπια καιρικά καλοκαιρινή περίοδο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο 4 βαθμών την ερχόμενη βδομάδα, ενώ δεν θα λείπουν και οι καλοκαιρινές μπόρες στα ηπειρωτικά. Από Δευτέρα μέχρι Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση λόγω ισχυρών βοριάδων, όμως από την Τετάρτη η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά επαναφέροντας το θερμό καλοκαιρινό σκηνικό.

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Την Κυριακή οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 37-38 βαθμούς Κελσίου στην Κεντρική Μακεδονία, τους 38 βαθμούς Κελσίου στον Θεσσαλικό Κάμπο, τους 37-38 βαθμούς Κελσίου στην Βοιωτία, την Αιτωλοακαρνανία και την Αργολίδα.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και προς το βράδυ υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων, ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο (12/7)

Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές ώρες θα δημιουργήσουν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει, στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

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ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα στα παράκτια νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και κατά τόπους έως 36 βαθμούς Κελσίου.

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ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 37 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στην Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

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ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου