Προφυλακιστέοι οι δύο αστυνομικοί μετά το “πιστολίδι” στο Άργος – Οι σοκαριστικοί διάλογοι και η βολή στο κεφάλι του 20χρονου, “είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο”

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία στο Άργος μετά τον σοβαρότατο τραυματισμό του 20χρονου από δύο αστυνομικούς που άνοιξαν πυρ εναντίον του κατά την διάρκεια καταδίωξης.

Μετά από μία μαραθώνια απολογία ο Εισαγγελέας και ανακριτής στο Δικαστικό Μέγαρο του Ναυπλιου αποφάσισαν την προφυλάκιση των αστυνομικών, οι οποίοι θα οδηγηθούν στη φυλακή έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αναφορικά με τους πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του νεαρού οδηγού.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Αποκαλυπτικό είναι το ηχητικό ντοκουμέντο μετά τους πυροβολισμούς που φέρνει στην δημοσιότητα το Star. Στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να έπεσαν περισσότεροι από 20 πυροβολισμοί, γεγονός που γεννά ερωτήματα για το εάν τηρήθηκε ή όχι το πρωτόκολλο, από τη στιγμή, μάλιστα, που δεν υπάρχει ανταπόδοση πυρών.

Σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί η ιατρική γνωμάτευση από το νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται ο 20χρονος, η οποία επιβεβαιώνει την ύπαρξη σώματος που μοιάζει με βολίδα στο κεφάλι του. Αναμένεται τόσο το τελικό ιατροδικαστικό πόρισμα όσο και τα αποτελέσματα των βαλλιστικών ελέγχων στα όπλα των αστυνομικών, ώστε να εξακριβωθεί ποιος πυροβόλησε τον νεαρό.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΕΡΤ, οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν το τι έγινε στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης: “Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα”.

Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος».

Άργος: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο

Στο μεταξύ, σε νέο βίντεο αποτυπώνονται οι στιγμές της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί φαίνονται να ακολουθούν τον νεαρό και να ανοίγουν πυρ εναντίον του, ενώ ο εκκωφαντικός ήχος των πυροβολισμών πραγματικά σοκάρει.

Ο νεαρός εγκαταλείπει το όχημα και επιχειρεί να διαφύγει πεζός. Πηδάει μια μάντρα και, δίπλα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, οι δύο αστυνομικοί πυροβολούν τουλάχιστον 13 φορές.

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Τουλάχιστον μία σφαίρα τον χτυπάει πάνω από τον αυχένα.

Η μητέρα του 20χρονου, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε: «Τον σκοτώσανε. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του. Έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%. Κρυφά πήγε, επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο. Έκανε θάλασσα και τα ποδαράκια του μέχρι σήμερα είναι με άμμο. Βρήκε ότι έχει ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι κι αυτός φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει».

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Σύμφωνα με την κατάθεση του γιατρού από το Θριάσιο, ο οποίος παρέλαβε τον 20χρονο, ο νεαρός διεκομίσθη διασωληνωμένος υπό μηχανική υποστήριξη αναπνοής και σε μυδρίαση και έφερε τυφλό τραύμα από πυροβόλο όπλο με πύλη εισόδου την ινιακή χώρα της κεφαλής. Ο 20χρονος παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σε καταστολή, διασωληνωμένος, στο ΚΑΤ Αμαρουσίου.

Οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.