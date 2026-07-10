Φωτιά στην Αγιάσο Λέσβου: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά

Οριοθετήθηκε και ελέγχεται πλήρως σταδιακά η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 14:00 σήμερα Παρασκευή πολύ κοντά στο χωριό Αγιάσος στον ορεινό όγκο του Λεσβιακού Ολύμπου.

Σωτήρια αποδείχτηκε η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ο συντονισμός τους με εθελοντές και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο μέτωπο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, 1 πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ ενώ από αέρος στην κατάσβεση συνδράμουν δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Να θυμίσουμε, ότι είχε ηχήσει το 112 για να βρίσκονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε ετοιμότητα.

Ειδικότερα το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».