Πυρκαγιά στη Χίο: Πολυήμερο μπλακ άουτ μετά την καταστροφή 150 στύλων

Θα μείνουν για αρκετές ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τα χωριά της βορειοδυτικής Χίου που επλήγησαν από τη συνεχιζόμενη καταστροφική πυρκαγιά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι ζημιές στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνουν τουλάχιστον 150 καμένους στύλους ηλεκτροδότησης και η αποκατάσταση τους απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα.

Περισσότερες από 10 ημέρες για την πλήρη επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος

Στελέχη της επιχείρησης επισημαίνουν ότι η πρώτη προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην επαναφορά του ρεύματος στη Βολισσό, διαδικασία που θα απαιτήσει τουλάχιστον τρεις με τέσσερις ημέρες. Η αποκατάσταση της παροχής ρεύματος στους παραλιακούς οικισμούς, αλλά και στα χωριά Παραπαριά, Ποταμιά και λοιπές περιοχές της Αμανής, παραμένει χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα απαιτηθούν πάνω από 7 έως 10 μέρες για την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Κι όλα αυτά ενώ δεν αποκλείεται η κατάσταση να επιδεινωθεί, καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει με ανοιχτά μέτωπα.

Προκειμένου πάντως να επιταχυνθούν οι εργασίες επανηλεκτροδότησης, στη βορειοδυτική Χίο έρχονται συνεργεία ενίσχυσης από τη Βόρεια Ελλάδα, αποτελούμενα από 40 τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.