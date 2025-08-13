Φωτιά στη Χίο: Βίντεο «γροθιά στο στομάχι» από drone δείχνει το μέγεθος της καταστροφής που άφησαν πίσω οι φλόγες
Σοκάρουν οι εικόνες
Drone καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής που άφησαν πίσω οι φλόγες από τα μέτωπα της φωτιάς που καίνε από την Τρίτη 12/8 το νησί της Χίου.
Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνονται οι καμένες εκτάσεις στη Βολισσό και στα Λιμνιά Χίου, με την καταστροφή να είναι τεράστια, καθώς δασικές εκτάσεις αλλά και περιουσίες παραδόθηκαν στις φλόγες.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Δείτε το βίντεο
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ