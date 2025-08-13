Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Βίντεο «γροθιά στο στομάχι» από drone δείχνει το μέγεθος της καταστροφής που άφησαν πίσω οι φλόγες

Σοκάρουν οι εικόνες

Φωτιά στη Χίο: Βίντεο «γροθιά στο στομάχι» από drone δείχνει το μέγεθος της καταστροφής που άφησαν πίσω οι φλόγες
DEBATER NEWSROOM

Drone καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής που άφησαν πίσω οι φλόγες από τα μέτωπα της φωτιάς που καίνε από την Τρίτη 12/8 το νησί της Χίου.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνονται οι καμένες εκτάσεις στη Βολισσό και στα Λιμνιά Χίου, με την καταστροφή να είναι τεράστια, καθώς δασικές εκτάσεις αλλά και περιουσίες παραδόθηκαν στις φλόγες.

Δείτε το βίντεο

