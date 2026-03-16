Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι συλληφθέντες για τον ομαδικό βιασμό 17χρονης

Ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις, αφέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (16.03) οι έξι νεαροί που κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό στα Χανιά, μετά από απολογία περίπου δέκα ωρών ενώπιον του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, οι εγγυήσεις που επιβλήθηκαν κυμαίνονται από 2.000 έως 8.000 ευρώ. Στους κατηγορουμένους περιλαμβάνονται ένας 15χρονος και ένας 18χρονος από τη Βουλγαρία, καθώς και τρεις Έλληνες ηλικίας 17, 21 και 27 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος Έλληνας φέρεται να βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο όσα συνέβαιναν.

Οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από καταγγελία δύο ανηλίκων, μιας 17χρονης Ελληνίδας και μιας 16χρονης Βουλγάρας, οι οποίες δήλωσαν ότι το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

Αρχικά, τα κορίτσια βρέθηκαν σε δωμάτιο τουριστικού καταλύματος και στη συνέχεια σε σπίτι στα Χανιά, όπου και φέρεται να έλαβαν χώρα τα γεγονότα.