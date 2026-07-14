Ζωή Κωνσταντοπούλου: Επιστολή διαμαρτυρίας στον Κακλαμάνη – Καταγγέλλει ακραίες συμπεριφορές στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Επιστολή διαμαρτυρίας και αναφορά προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, απέστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας «σωρεία παραβιάσεων της νομιμότητας» και «ακραίες κακοποιητικές συμπεριφορές εναντίον της» στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας της 9ης Ιουλίου 2026, «από τον πρόεδρο της Επιτροπής, Γιώργο Γεωργαντά, και τον βουλευτή της ΝΔ Βασίλη Υψηλάντη», ζητώντας «την απομάκρυνση των «βουλευτών-κακοποιητών».

Όπως αναφέρει «διεπράχθησαν ωμές παραβιάσεις της νομιμότητας και σκαιές, ακραίες προσβολές της προσωπικότητάς μου» στη συνεδρίαση της Επιτροπής όπου «εκλήθην και προσήλθα για να τοποθετηθώ επί φερομένων αναφορών εναντίον μου, κάτι που τελικά δεν μου επετράπη και, μάλιστα, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε χωρίς ποτέ να ενημερωθώ και χωρίς ποτέ να ακουσθώ επί του ενός σκέλους της συνεδρίασης για το οποίο είχα κληθεί» και μεταξύ άλλων ζητά:

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«Την πλήρη και οριστική απομάκρυνση των προσώπων-βουλευτών της ΝΔ που άσκησαν βία λεκτική, ψυχολογική και έμπρακτη εναντίον μου από κάθε διαδικασία που με αφορά. Πρόκειται για περιπτώσεις τέτοιες, που δικαιολογούν περιοριστικά μέτρα. Ζητώ από εσάς την αποτελεσματική προστασία της προσωπικότητάς μου.

Την χορήγηση αντιγράφων όλων των επιστολικών ψήφων που δεν μου χορηγήσατε κατόπιν προηγούμενου αιτήματός μου, ως προς την ψηφοφορία της 30 Ιουνίου 2026, επί 3 ποινικών δικογραφιών για τις οποίες ομοίως ολόκληρη η αντιπολίτευση είχε αντιδράσει»

Υπενθυμίζεται ότι την άρση ασυλίας της προέδρου της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε σήμερα (14/7) κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Η επιστολή

Κύριε Πρόεδρε,

Όσα διαδραματίσθηκαν στην Επιτροπή Δεοντολογίας την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις του Κανονισμού της Βουλής, του Κώδικα Δεοντολογίας Βουλευτών, της Ποινικής Νομοθεσίας και των κανόνων του Αστικού Δικαίου περί αδικοπραξιών και σεβασμού της προσωπικότητας.

Διεπράχθησαν ωμές παραβιάσεις της νομιμότητας και σκαιές, ακραίες προσβολές της προσωπικότητάς μου, ως Πολιτικής Αρχηγού, ως Βουλευτή, ως ανθρώπου και ως γυναίκας, με οργανωμένη ακραία κακοποιητική συμπεριφορά, ομαδόν, από άνδρες βουλευτές της ΝΔ, υπό την καθοδήγηση και πλήρη κάλυψη του Προεδρεύοντος βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Γεωργαντά, που υποδέχθηκε, ανέχθηκε και υπέθαλψε περιστατικά ακραίας λεκτικής βίας εναντίον μου, με αναφορές σε γενετήσιες πράξεις εκ μέρους του βουλευτή της ΝΔ Υψηλάντη, ο οποίος σε προηγούμενη συνεδρίαση, στις 15 Μαΐου 2026, είχε απειλήσει την σωματική μου ακεραιότητα και προβεί σε βίαιες πράξεις εντός της ίδιας αίθουσας, όπου σηκώθηκε από το έδρανό του, κινήθηκε απειλητικά εναντίον μου, φωνάζοντας, χειρονομώντας επιθετικά και χτυπώντας τα χέρια του στα έδρανα, εκδηλώνοντας βαρύτατα υβριστική, προσβλητική και επιθετική-απειλητική συμπεριφορά εναντίον μου. Σημειώνω ότι, ενώ ζήτησα από τον Προεδρεύοντα Γεωργαντά μετ’επιτάσεως να ανακληθούν οι προσβολές και η ωμή λεκτική βία με αναφορές σε γενετήσιες πράξεις και παραβιάσεις της γενετήσιας ελευθερίας, ο Προεδρεύων δεν έλαβε κανένα μέτρο, αλλά φωνάζοντας άγρια επαναλάμβανε ότι ο βουλευτής Υψηλάντης «Δεν ανακαλεί»!

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Συνολικά επρόκειτο για μία συνεδρίαση ντροπιαστική για το Κοινοβούλιο, κατά την οποία υποχρεώθηκα επί 4 ώρες και 20 λεπτά να υφίσταμαι προσβολές, προπηλακισμούς, άγριες φωνές, επιτιμήσεις και κακοποίηση, που κανένας άνθρωπος δεν επιτρέπεται να υφίσταται. Πολύ περισσότερο δεδομένου ότι στην Επιτροπή εκλήθην και προσήλθα για να τοποθετηθώ επί φερομένων αναφορών εναντίον μου, κάτι που τελικά δεν μου επετράπη και, μάλιστα, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε χωρίς ποτέ να ενημερωθώ και χωρίς ποτέ να ακουσθώ επί του ενός σκέλους της συνεδρίασης για το οποίο είχα κληθεί, αλλά και χωρίς να ενημερωθώ συνολικά για το τι είχε συμβεί (φερόμενη Αναφορά Συρεγγέλα, που συνδέεται με αγωγή 300.000 ευρώ που άσκησε η ανωτέρω βουλευτής της ΝΔ και Αντιπρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εναντίον μου, αγωγή η οποία προηγήθηκε των υποτιθέμενων «αναφορών», κατά τρόπο που καθιστά κατάδηλο ότι η όλη παράνομη διαδικασία συνδέεται και με επιδίωξη παράνομου περιουσιακού οφέλους και επιχειρείται να εργαλειοποιηθεί η Κοινοβουλευτική Διαδικασία προς απομύζηση παράνομου οφέλους, άλλως να πειθαναγκαστώ εγώ, μέσω ακραία βίαιης συμπεριφοράς και υπό την απειλή συνολικής βλάβης, και περιουσιακής ζημίας, να υπαναχωρήσω από την άσκηση των καθηκόντων μου ως βουλευτή και μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ).

Σημειώνω ότι όλα αυτά διαπράττονταν από μία πλειοψηφία ανδρών βουλευτών της ΝΔ, ενώ οι 2 μοναδικές παριστάμενες γυναίκες βουλευτές της ΝΔ παρέμεναν σιωπηλές, πλην της κας Λυτρίβη που, από ένα σημείο και έπειτα έλεγε ψιθυριστά στον κ. Υψηλάντη: «Σταμάτα, σταμάτα» και αυτό, αφού επανειλημμένα αποτάθηκα στις γυναίκες βουλευτές λέγοντάς τους ότι δεν δικαιολογείται η σιωπή απέναντι σε αυτές τις κακοποιητικές συμπεριφορές.

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Σημειωτέον επίσης ότι όλοι οι βουλευτές της Αντιπολίτευσης πλην του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας κου Καζαμία, αποχώρησαν από την διαδικασία περί ώρα 8μμ, έχοντας δηλώσει ότι διαφωνούν με την εναντίον μου διαδικασία και καταψηφίζοντάς την.

Έτσι, στην αίθουσα παρέμειναν μόνον οι αδικοπρακτούντες και οι σιωπούσες βουλευτές της ΝΔ και ο κ. Καζαμίας, βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο οποίος υπέστη βάναυση προσβολή της προσωπικότητάς του από τον βουλευτή της ΝΔ Καιρίδη, ο οποίος χειρονομούσε εναντίον του χαρακτηριστικά, γεγονός για το οποίο ο κ. Καζαμίας υπέβαλε αναφορά.

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Επισημαίνω ότι για τα γεγονότα υπέβαλα αναφορά διαρκούσης της συνεδρίασης, η οποία απευθύνεται και σε εσάς και έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου ΑΠ 72/09.07.2026 στην Γραμματεία της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και Αρ. Πρωτ. 5229/10-7-2026 στην Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής (εστάλη το βράδυ της 09.07.2026 και προφανώς πρωτοκολλήθηκε την επόμενη ημέρα).

Με την ανωτέρω αναφορά, που υποβλήθηκε κατά των ανωτέρω Βασιλείου ΥΨΗΛΑΝΤΗ και Γεωργίου ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ και μετά την ακραία κακοποίηση που υπέστην και η οποία είναι σίγουρα αποτυπωμένη στα πρακτικά, αλλά και στο ηχητικό της συνεδρίασης, με άγριες φωνές, bullying και συμπεριφορά νταήδων που δεν αρμόζει σε κοινοβουλευτική διαδικασία αναφέρω τα εξής, επί λέξει, που έχουν τεθεί και υπ΄όψιν σας, χωρίς να έχετε επιληφθεί μέχρι τώρα:

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«ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Βασιλείου ΥΨΗΛΑΝΤΗ και Γεωργίου ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΓΙΑ ΒΑΡΥΤΑΤΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΉ, ΑΝΤΙΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΣΟ ΣΗΜΕΡΑ (σημ.09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026) ΌΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΉΘΗΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2026 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (σημ. 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΖΗΤΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΔΙΑΠΡΆΧΘΗΚΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ΑΦΟΥ ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ με τον κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Ν.Δ. ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΚΛΗΘΕΙ, ΔΕΝ ΜΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΣΑ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΑ ΔΗΛΩΝΕ Ο κ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΟΥ, ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΤΑΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 80 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΜΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΑ, ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΜΟΥ, ΜΕ ΛΑΘΡΟΧΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.»

Όλα τα ανωτέρω κατατέθηκαν διαρκούσης της συνεδρίασης, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργαντά να αρνείται να παραλάβει την αναφορά και να μου υποδεικνύει ότι πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία της Επιτροπής, ενώ η Γραμματεία της Επιτροπής ήταν μέσα στην Αίθουσα και τελικώς έγινε 5λεπτη διακοπή για την κατάθεση της αναφοράς στη Γραμματεία, σε άλλο όροφο, υποχρεώνοντάς με να εξέλθω της αίθουσας και να μεταβώ στον 1Ο ΌΡΟΦΟ της Βουλής, από κοινού με την Γραμματέα της Επιτροπής κα Βαρβάρα Γεωργοπούλου.

Την ανωτέρω Αναφορά κατέθεσα «ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΛΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΑΝΤΙΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ»

Στην ανωτέρω Αναφορά μου δεν έχω λάβει μέχρι σήμερα απάντηση, ενώ επίσης δεν έχω λάβει μέχρι σήμερα ούτε τα Πρακτικά της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας της 9/7/2026, τα οποία ζήτησα τόσο με την ανωτέρω αναφορά μου, όσο και με επανειλημμένες επικοινωνίες μου με την Γραμματέα της Επιτροπής κα Βαρβάρα Γεωργοπούλου, η οποία μου δήλωσε τόσο την Παρασκευή 10/7/2026 όσο και την Δευτέρα 13/7/2026 και, ως τελευταία ενημέρωση, την Δευτέρα 13/7/2026 στις 11μμ, ότι τα πρακτικά δεν είναι έτοιμα, καθώς δεν έχουν θεωρηθεί από τον κ. Γεωργαντά, στον οποίο, παρ΄όλα αυτά έχουν παραδοθεί.

Εξάλλου, εγώ από τις 10 παρά είκοσι το βράδυ της Πέμπτης 9/7/2026, που εξήλθα της αίθουσας 223 προκειμένου να κριθεί αίτημα αναβολής το οποίο υπέβαλα δεν ενημερώθηκα ποτέ ούτε για την ολοκλήρωση της συνεδρίασης χωρίς ακρόασή μου, ούτε για την ματαίωση της επόμενης συνεδρίασης και έτσι παρέμεινα στην Βουλή μέχρι αρκετά αργότερα, χωρίς να λάβω ποτέ ενημέρωση.

Κατόπιν αυτών, απευθύνομαι σε εσάς και ζητώ να προστατεύσετε την Κοινοβουλευτική Διαδικασία, αλλά και να ενεργήσετε θεσμικά για την προστασία της προσωπικότητάς μου και της Κοινοβουλευτικής τάξης. Τα ζητήματα ακραίων προσβολών από τον κ. Γεωργαντά προκύπτουν από τα πρακτικά των συζητήσεων, τόσο στις 15/5/2026 όσο και στις 9/7/2026, όταν αυτά συνταχθούν, οπότε ζητώ και να μου χορηγηθούν για να ασκήσω τα δικαιώματά μου.

Εξάλλου, σας επισημαίνω ότι τόσο στις 15/5/2026 όσο και στις 9/7/2026 σύσσωμη η Αντιπολίτευση και Κόμματα με τα οποία μας χωρίζουν μεγάλες διαφορές, τάχθηκαν σθεναρά απέναντι στις εναντίον μου μεθοδεύσεις και κατήγγειλαν ακυρότητα της διαδικασίας και πολιτική εργαλειοποίηση, καταψηφίζοντας κάθε μεθόδευση και αποχωρώντας.

Ουσιαστικά οι εναντίον μου μεθοδεύσεις υποστηρίζονται μόνο από τη ΝΔ και τα ανωτέρω καταγγελλόμενα πρόσωπα.

Με την παρούσα σας ζητώ: