Καταγγελία για βιασμό από 19χρονη στην Χερσόνησο – Αναζητείται ο δράστης

Μία πολύ σοβαρή καταγγελία για βιασμό 19χρονης στην Χερσόνησο έφτασε στα χέρια της ΕΛΑΣ τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (06/07).

Όπως μεταδίδει το Creta24, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ως καταγγελία στο Α.Τ Χερσονήσου, στις 6 Ιουλίου γνώρισε έναν άνδρα σε κατάστημα διασκέδασης στη Χερσόνησο και στις πρώτες πρωινές ώρες την οδήγησε σε κατάλυμα της περιοχής, όπου, όπως υποστηρίζει, τη βίασε ενώ βρισκόταν σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να αντιδράσει. Μάλιστα, όπως είπε στους αστυνομικούς, λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε έξω από το νυχτερινό κατάστημα από φίλη της, σε κατάσταση αναισθησίας.

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Η 19χρονη περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του δράστη στην Αστυνομία την ίδια ημέρα, εξετάστηκε από ιατροδικαστή ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η πλευρά της, χρειάστηκε να περάσουν… δύο 24ωρα ώστε να ενεργοποιηθούν οι Αρχές της περιοχής, να αναζητηθούν μάρτυρες, να ειδοποιηθεί για κατάθεση η φίλη, να ληφθεί υλικό από κάμερες και όσα απαιτούνται ως προανακριτική έρευνα. Μάλιστα, η καταγγέλλουσα φέρεται να αναγνώρισε σε σχετικό βίντεο τον άνδρα που καταγγέλλει ως δράστη.

Πλέον, οι αρχές έχουν στη διάθεσή της εικόνα του υπόπτου και συνεχίζουν την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από την ευρύτερη περιοχή, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του.

H 19χρονη βρίσκεται σε τραγική σωματική και ψυχολογική κατάσταση, έχει επιστρέψει στη Γερμανία, ενώ η οικογένεια της εμφανίζεται δυσαρεστημένη από την εξέλιξη της έρευνας.

Μάλιστα, υπήρξε επικοινωνία με τον Πρόξενο της Γερμανίας στο Ηράκλειο, τον Γιώργο Καλουτσάκη, ενώ στην υπόθεση φέρεται έπειτα από αίτημα, να έχουν εμπλακεί τα τελευταία 24ωρα και οι Γερμανικές Αρχές!

Όπως αναφέρουν πηγές από την Αστυνομία, οι έρευνες για την υπόθεση βιασμού της 19χρονης στην Χερσόνησο βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται.