Φιλιππίνες: Το ηφαίστειο Μαγιό εκτοξεύει στάχτη και λάβα – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Σε έντονη δραστηριότητα παραμένει για 190 μέρες το ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες, με βίντεο να καταγράφει τη εντυπωσιακή… δράση του.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππινών (PHIVOLCS), το ηφαίστειο εκτόξευσε πέτρες, λάβα και στάχτη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 14 Ιουλίου.

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Η υπηρεσία ανακοίνωσε πως το ηφαίστειο παραμένει ενεργό επί 190 συνεχόμενες ημέρες, με συνεχείς εκροές λάβας, πυροκλαστικά ρεύματα πυκνότητας (πυροκλαστικές ροές) και κατολισθήσεις βράχων.

The Philippines’ Mayon volcano continued spewing lava and rocks, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology said. The agency said the eruption has persisted for 190 consecutive days, producing lava flows, pyroclastic density currents and rockfalls pic.twitter.com/B1xk6MDoEz— Reuters (@Reuters) July 14, 2026

Σύμφωνα με το asianews.network, το πυροκλαστικό ρεύμα ήταν αποτέλεσμα της κατάρρευσης ενός τμήματος της ροής λάβας από τον κρατήρα της κορυφής.

Η συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, καθώς:

– Πάνω από 293.974 άνθρωποι (71.552 οικογένειες) εξακολουθούν να επηρεάζονται άμεσα από την ηφαιστειακή δραστηριότητα.

– 3.976 άνθρωποι (1.088 οικογένειες) παραμένουν εκτοπισμένοι από τα σπίτια τους, με τη συντριπτική πλειοψηφία να διαμένει σε 12 κέντρα προσωρινής φιλοξενίας.

Η κυβέρνηση έχει διαθέσει μέχρι στιγμής 314,9 εκατομμύρια πέσος (περίπου 5,2 εκατ. ευρώ) σε ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων 158.940 πακέτων τροφίμων, ενώ διατηρεί επιπλέον αποθεματικά ύψους 254,6 εκατομμυρίων πέσος για τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

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Κατά το τελευταίο 24ωρο παρακολούθησης, το ηφαίστειο Μαγιόν παρουσίασε έντονη δραστηριότητα, καθώς καταγράφηκαν:

– 92 ηφαιστειακοί σεισμοί

– 299 κατολισθήσεις βράχων

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– 5.842 μετρικοί τόνοι διοξειδίου του θείου (μέση ημερήσια εκπομπή)

Παραμένει στο Επίπεδο 3 ο συναγερμός

Το ηφαίστειο παραμένει σε Επίπεδο Συναγερμού 3, πράγμα που σημαίνει ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι υψηλή και υπάρχει άμεσος κίνδυνος επικίνδυνων εκρήξεων.

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Το ινστιτούτο Phivolcs υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στη Μόνιμη Ζώνη Κινδύνου των 6 χιλιομέτρων γύρω από το ηφαίστειο. Υπολογίζεται ότι έως τις 8 Ιουλίου, το Μαγιόν είχε εκτοξεύσει περίπου 84,97 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ηφαιστειακών υλικών (εκ των οποίων τα μισά είναι ροές λάβας και τα υπόλοιπα συντρίμμια από πυροκλαστικές ροές και κατολισθήσεις).