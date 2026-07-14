Μουντιάλ 2026: Ο επικεφαλής γιατρός της Σενεγάλης είναι… γυναικολόγος – Τι λέει ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας

Σε μία απίστευτη αποκάλυψη προχώρησε ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης μετά την συμμετοχή της χώρας στο Μουντιάλ 2026.

Ο Αμπντουλαγέ Φαλ αποκάλυψε ότι ο επικεφαλής γιατρός της ομάδας δεν διαθέτει τις απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις καθώς έχει εκπαιδευτεί ως γυναικολόγος. Ειδικότερα, όπως εξήγησε ο Φαλ σε συνέντευξη Τύπου, ο συγκεκριμένος γιατρός, ο Dr. Αμπντεραχμάνε Φέντιορ, είχε ειδικότητα στη γυναικολογία και όχι στην αθλητιατρική.

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«Ο επικεφαλής του ιατρικού μας τμήματος δεν είχε τις απαραίτητες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για αυτή τη θέση. Ανακάλυψα πολύ αργά ότι ήταν γυναικολόγος. Υπήρχαν παίκτες που δεν ένιωθαν σιγουριά με τον τρόπο που γινόταν η θεραπεία και η ιατρική τους παρακολούθηση», δήλωσε ο Φαλ

Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία Αθλητιατρικής της Σενεγάλης απέρριψε τις κατηγορίες ως «αβάσιμες». Senegal’s Football Federation just discovered that the men’s national team doctor—who has worked for them for the past *10 years*—is a gynecologist, not a sports medicine doctor.



This is one of Africa's football powerhouses. Extraordinary stuff. pic.twitter.com/Gys2B8q9QV July 13, 2026

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ο Αμπντεραχμάνε Φέντιορ κατέχει πτυχίο στην αθλητιατρική αλλά και στην βιολογία της άσκησης, τα οποία απέκτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Cheikh Anta Diop στη Σενεγάλη.

Από το 2017, εργάζεται ως επικεφαλής γιατρός της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης, ενώ προηγουμένως ηγούνταν του τμήματος φυσιοθεραπείας του Νοσοκομείου Fann.

Η διαδρομή της Σενεγάλης στο Μουντιάλ 2026 σταμάτησε στην φάση των “32” όπου ηττήθηκε από το Βέλγιο με σκορ 3-2 στην παράταση.