Κεσσές: Νέα αίτηση ανάσυρσης στην εισαγγελία του Άρειου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών – Τι είπε στο DEBATER

Νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των υποκλοπών κατέθεσε ο Ζαχαρίας Κεσσές το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με αφορμή την ύπαρξη φερόμενων νέων στοιχείων στην υπόθεση.

Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι αποκαλύπτεται σε δημόσιο έγγραφο ότι ο Ταλ Ντίλιαν πούλησε το επίμαχο λογισμικό σε ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει σχέση με την χρήση του στην Ελλάδα. Ο Ζαχαρίας Κεσσές αναφέρθηκε στην ανάγκη να εξεταστεί ο ιδρυτής της Ιντελέξα ως μάρτυρας ή σε διαφορετική περίπτωση αν κριθεί ότι εκείνος δεν μπορεί λόγω της πρωτόδικης καταδίκης του να κληθούν να καταθέσουν στελέχη της εταιρείας που προκύπτουν από την δικογραφία.

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Όπως εξήγησε ο δικηγόρος ορισμένων εκ των θυμάτων του λογισμικού “Predator“, “ο αξιακός κώδικας των εντολέων μου και ο δικός μου επιβάλλουν την αδιαπραγμάτευτη προάσπιση του κράτους δικαίου, την διαρκή αναζήτηση της αλήθειας και την λογοδοσία ενάντια σε κάθε μορφή συγκάλυψης της υπόθεσης των υποκλοπών”.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Κεσσές ζήτησε την ανάσυρση και διερεύνηση της υπόθεσης για την οποία μίλησε ο πρωτόδικα καταδικασθείς Ταλ Ντίλιαν κατά θύματος του Predator στην Ελλάδα με το οποίο ζητάει αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμηση από το δικαστήριο του Ισραήλ.

Κεσσές στο DEBATER: Να ελεγχθούν επικυρωμένα έγγραφα της ισραηλινής διαδικασίας

Ο συνήγορος υπεράσπισης θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, μιλώντας στο DEBATER, υποστήριξε ότι η υπόθεση των υποκλοπών παραμένει ανοιχτή και κάλεσε την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να προχωρήσει άμεσα σε νέες ανακριτικές ενέργειες, επικαλούμενος νέα στοιχεία που, όπως ανέφερε, προκύπτουν από δικόγραφο που έχει καταθέσει ο Tal Dilian ενώπιον ισραηλινού δικαστηρίου.

Ο κ. Κεσσές τόνισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι εντολείς του θεωρούν αδιαπραγμάτευτη την προάσπιση του κράτους δικαίου, την αναζήτηση της αλήθειας και τη λογοδοσία απέναντι σε κάθε μορφή συγκάλυψης της υπόθεσης των υποκλοπών.

Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποίησε ότι κατατέθηκε νέα αίτηση για ανάσυρση και περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, με βάση το δικόγραφο που κατέθεσε ο Tal Dilian σε δικαστήριο του Ισραήλ, στο πλαίσιο αγωγής αποζημίωσης για συκοφαντική δυσφήμηση κατά προσώπου που έχει δηλώσει ότι υπήρξε στόχος του λογισμικού Predator στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Κεσσέ, η σημασία του συγκεκριμένου εγγράφου έγκειται στο ότι, για πρώτη φορά, σε επίσημο δικαστικό έγγραφο γίνεται –κατά την ερμηνεία του– διάκριση ανάμεσα στην πώληση του λογισμικού Predator σε ελληνικές κρατικές αρχές και στη χρήση του στην Ελλάδα.

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Όπως ανέφερε, από τη διατύπωση του δικογράφου προκύπτει ότι ο Tal Dilian διαχωρίζει τα πραγματικά περιστατικά που θεωρεί αληθή από εκείνα που χαρακτηρίζει ψευδή και συκοφαντικά. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι ο ίδιος ο Dilian επικαλείται ως πραγματικό γεγονός την πώληση του Predator σε ελληνικές κρατικές αρχές, την οποία χαρακτηρίζει «απολύτως νόμιμη», ενώ απορρίπτει ως συκοφαντικό τον ισχυρισμό περί προσωπικής του εμπλοκής στη χρήση του λογισμικού για παράνομες παρακολουθήσεις στην Ελλάδα σε συνεργασία με την ΕΥΠ.

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Κεσσές υποστήριξε ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου οφείλει να ανασύρει τη σχετική δικογραφία, να ζητήσει μέσω διεθνούς δικαστικής συνδρομής τα επικυρωμένα έγγραφα της ισραηλινής διαδικασίας και να τα αξιολογήσει στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας.

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Παράλληλα, ζήτησε να κληθεί ο Tal Dilian για κατάθεση. Όπως είπε, ακόμη και αν η αξιοπιστία του αμφισβητηθεί λόγω της ιδιότητάς του ως κατηγορουμένου σε άλλη διαδικασία, θα μπορούσαν να εξεταστούν ως μάρτυρες ο τεχνικός διευθυντής της Intellexa, Merom Harpaz, η διοικητική υπεύθυνη Einat Semama, καθώς και οι τεχνικοί Δημήτριος Ξυπτέρας, Ιωάννης Τουμπής και Ιωάννης Μπόλιαρης, οι οποίοι –σύμφωνα με τον ίδιο– δεν έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα.

Αναφερόμενος στον χειρισμό της υπόθεσης, ο κ. Κεσσές δήλωσε ότι ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός οφείλει να διαφυλάξει το κύρος της Δικαιοσύνης και να διερευνήσει πλήρως την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε άλλη στάση θα διαιώνιζε το θεσμικό τραύμα που έχει προκαλέσει η υπόθεση των υποκλοπών.

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Σε ερώτηση για τον Νόμο 5002/2022 και το προβλεπόμενο προεδρικό διάταγμα, ο Ζαχαρίας Κεσσές ανέφερε ότι το ισχύον πλαίσιο δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως. Όπως εξήγησε, όταν γίνεται νόμιμη παρακολούθηση ενός προσώπου, είναι πιθανό να καταγραφούν και επικοινωνίες με άλλα πρόσωπα που δεν αποτελούν στόχο της έρευνας. Για τις περιπτώσεις αυτές, υποστήριξε ότι απαιτούνται σαφείς κανόνες και διαδικασίες, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών και το απόρρητο των επικοινωνιών τους.