Τραγωδία στην Κοζάνη: Ψυχολόγοι στο σχολείο μετά τον θάνατο της 15χρονης – Η δήλωση Ζαχαράκη

Συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο της 15χρονης μαθήτριας στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης εξέδωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός ανακοίνωσε ότι από την Παρασκευή θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από τις δομές της εκπαίδευσης, προκειμένου να υποστηρίξουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα, η οποία δοκιμάζεται από την απώλεια.

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Επιχείρησαν ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποίησαν τον απινιδωτή

Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου αντέδρασαν άμεσα, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και επιχειρώντας να βοηθήσουν τη μαθήτρια.

Όπως επισήμανε, εκπαιδευμένος καθηγητής προχώρησε άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα.

Η μαθήτρια, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου, βρισκόταν υπό την παρακολούθηση ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού της σχολικής μονάδας.

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στο σχολείο

Από την Παρασκευή, ειδικοί ψυχικής υγείας και κοινωνικοί λειτουργοί θα βρίσκονται στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, παρέχοντας την αναγκαία υποστήριξη στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριες της 15χρονης, καθώς και στους εκπαιδευτικούς.

Η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι στις παρούσες συνθήκες προέχουν η φροντίδα, η διακριτικότητα και η προστασία των παιδιών, διαβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο θα παραμείνει δίπλα στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς.

Ολόκληρη η δήλωση της Σοφίας Ζαχαράκη

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε ένα νέο παιδί, μια μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης.

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Αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μου βρίσκεται πρώτα από όλα στην οικογένειά της, στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, στους εκπαιδευτικούς της και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα που δοκιμάζεται από μια τόσο οδυνηρή απώλεια.

Από την πρώτη στιγμή, οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου ενήργησαν άμεσα, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και κάνοντας ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να βοηθήσουν τη μαθήτριά τους.

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Το παιδί βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου, ενώ αμέσως επιχειρήθηκε ΚΑΡΠΑ από εκπαιδευμένο καθηγητή και χρησιμοποιήθηκε ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα.

Από αύριο θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από όλες τις δομές της εκπαίδευσης, προκειμένου να βρίσκονται δίπλα στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας την αναγκαία ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.

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Σε τέτοιες ώρες, προέχει η φροντίδα, η διακριτικότητα και η προστασία των παιδιών.

Είμαστε και θα παραμείνουμε δίπλα στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς της.

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Εκφράζω τα ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια στους γονείς, στην οικογένεια και στους ανθρώπους που την αγαπούσαν».