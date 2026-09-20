Ευρυτανία: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό στο Κρίκελλο – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (20/9) στο Κρίκελλο Ευρυτανίας, όπου ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 08:45 το πρωί.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με δύο οχήματα από την 7η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου.

Εντόπισαν το ΙΧ μέσα στον γκρεμό

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στην περιοχή εντόπισαν το αυτοκίνητο στον γκρεμό και ξεκίνησαν επιχείρηση για την ανάσυρση του άνδρα που βρισκόταν μέσα σε αυτό.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον γκρεμό.